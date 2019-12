La Xunta deniega la colocación de pivotes para la protección de los peatones en la PO 308

El Concello de Poio recibió esta semana contestación de la Xunta a la solicitud remitida por la Concellería de Seguridade Cidadá en la que se recogían las quejas de los vecinos y vecinas de la zona de la Costa de Combarro, motivada por el estacionamiento de vehículos en esa zona que dificultaban la salida de los residentes del lugar.

La Policía Local ha comprobado el prejuicio que provocan los vehículos estacionados no solo dificultan en las salidas de las viviendas, sino que provocan inseguridad en los peatones dado que tienen que invadir la calzada para poder salir del lugar.

Estos hechos motivan que desde la Policía Local se elabore un informe para remitir a la Xunta solicitando la mejora de la seguridad vial existente en la Avenida da Costa, en Combarro, con la colocación de pivotes de protección de los peatones, algo que se realizó a petición de los ciudadanos.

La contestación de la Xunta sorprendió al Concello de Poio, pues insta a la Policía Local a sancionar siguiendo la norma de tráfico. "Esta administración recoñece as normas de tráfico. É evidente que non se pode estacionar nesa zona, pero iso non garante a seguridade dos peóns, dado que a Xunta pretende solucionar unha cuenstión de seguridade viaria a base de sancións que non van garantir nin a seguridade nín a mellora da zona", señala el gobierno local en un comunicado, en el que añade que "unha vez máis, a situación da seguridade viaria na PO-308 é deficiente e compre de actuacións inmediatas por parte do seu titular: a Xunta de Galicia. Dada a pasividade desta, este Departamento emitira novo informe alertardo da perigosidade da zona". El Concello exige que se ejecuten ya las obras necesarias para evitar la alta peligrosidad de la carretera de titularidad autonómica.