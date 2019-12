ONCE Pontevedra celebra el día de su patrona Santa Lucía

Los afiliados y trabajadores de la ONCE Pontevedra celebran hoy los actos en honor a su patrona Santa Lucía que consisten en una misa a las 12.30 en la Iglesia de San Bartolomé y una comida de fraternidad en Casa Encarna, Noalla. Tras ella harán un reconocimiento a Luis Ferreiros y José González por cumplir 35 años trabajando en ONCE. Se homenajeará también a Silvana María Becerra, elegida vendedora del año. Desde ONCE reivindican que llevan 81 años de trabajo diario gritando "iguales" en todos los rincones y plazas a través de sus cupones. Estos son marcan el futuro y una vida más inclusiva y abierta pensando en la realidad de las personas.