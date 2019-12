Una conversación entre Lores y Feijóo desbloquea la Variante de Alba tras la queja pública del alcalde

Una larga conversación telefónica entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, permitió ayer que el proyecto de la Variante de Alba vuelva al punto anterior a la polémica suscitada estos días tras el anuncio realizado por la administración autonómica de que la obra se aparcaba en busca de una alternativa para el trazado que contase con un amplio consenso vecinal.

Este supuesto cambio de criterio de la Xunta respecto a la Variante de Alba había sido adelantado por el portavoz del PP, Rafael Domínguez, en una rueda de prensa el pasado miércoles. Tanto el cambio de planes de la Consellería de Infraestructuras, como la forma en la que se dio a conocer, causaron un profundo malestar en el gobierno local de Pontevedra y especialmente en el alcalde, quien ayer resaltaba que este era uno de los proyectos que había comprometido el presidente de la Xunta con la ciudad de Pontevdra en las últimas reuniones que ambos mantuvieron.

El alcalde, en cualquier caso, quiso esperar a hablar primero con el presidente de la Xunta, para intentar aclarar la situación, antes de manifestar públicamente su malestar. Lo hizo finalmente ayer, después de que a lo largo de toda la jornada del jueves todos sus intentos por comunicarse con el presidente de la Xunta fuesen en vano. Tampoco hubo contestación por parte del director xeral de Infraestructuras a las llamadas del edil César Mosquera.

Al no encontrar contestación por parte de la Xunta fue cuando el gobierno local, a través de su máximo representante, decidió manifestarse públicamente. Lores fue claro y rotundo. Dijo sentirse "profundamente sorprendido, decepcionado y traicionado" por la Xunta y concretamente por el presidente Feijóo. Consideraba que había una "ruptura de un compromiso" adquirido por el presidente gallego con el Concello.

Lores también calificaba de "cobarde" la postura de la Xunta sobre la variante al "enviar a un recadero" para dar a conocer este nuevo aplazamiento de la obra y se preguntaba si a partir de ahora el portavoz del PP local iba a ser la vía de comunicación entre las dos instituciones por parte de la Xunta. Lamentaba que en la mañana de ayer el Concello siguiera sin tener comunicación oficial por parte de la administración autonómica acerca de este cambio de criterio.

Por último, se quejaba de que la posición de la Xunta era exclusivamente "política" dado que no se expuso "ningún criterio técnico" para volver a paralizar la obra de la variante de Alba. Preguntado acerca de si creía que la decisión del gobierno gallego tenía un trasfondo electoral ante la proximidad de las elecciones autonómicas, el regidor prefirió no contestar. "Vosotros mismos", dijo a la prensa.

Recordaba también que fue la Xunta la que optó por construir la variante con esta alternativa que ahora desdesña y que ya el propio ayuntamiento advirtió hace mucho tiempo que era "una barbaridad". Lores explicó que se trataba de un trazado "durísimo" en el que se planteaba una vía de alta capacidad para conectar la carretera de Vilagarcía con la de Santiago. Pese a la disconformidad del Concello con el trazado, la propia Xunta fue la que insistió ante el Concello que esta era la única alternativa viable, de ahí que el ayuntamiento acabase por aceptar el trazado. No obstante, lo hizo presentando alegaciones para que se le diera un tratamiento más acorde con el modelo viario que defiende el gobierno local.

Tras expresar esta queja en público, la llamada del presidente de la Xunta que no había llegado el día anterior sí se produjo a lo largo de la tarde del viernes. Según explican fuentes municipales, Lores y Feijóo estuvieron conversando largo y tendido sobre este proyecto. Un intercambio de pareceres que finalizó, según el Concello, con la decisión por parte de ambos dirigentes de retomar el proyecto en el punto anterior a la polémica.

Es más, desde el ayuntamiento indicaron que "el presidente Feijóo dio orden a la Consellería de ponerse en contacto con el Concello para tratar de llegar a acuerdos sobre el trazado actual de la variante". De esta forma parece encauzarse de nuevo un proyecto que amenazaba con enturbiar las buenas relaciones entre Concello y Xunta y concretamente entre Feijóo y Lores.

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se refirió también ayer a la variante de Alba para aclarar que el gobierno gallego "no renuncia a esta inversión". "Como miembro de la Xunta de Galicia lo que pudo decir es que hay un compromiso para invertir en Pontevedra en aquellas obras que generan un consenso social y le sirvan a los vecinos". "Y creo que lo estamos demostrando de sobra", añadió el vicepresidente, al recordar obras como Montecelo, el edificio de Benito Corbal o los nuevos juzgados.

"Nosotros no renunciamos a esa inversión", insistió, "lo que decimos es que es patente la considerable falta de consenso social, por no decir rechazo, que se ha generado". Rueda asegura que por eso "lo que le pedimos al Concello es que ejerza de motor para conseguir ese consenso y poder plantear un trazado que se pueda ejecutar sin tener el rechazo que tiene ahora mismo". También indica que si el Concello insiste por ese trazado es que entonces "se niega a buscar una alternativa que sea viable para los vecinos". "Si el alcalde está diciendo que no se va a hacer la obra no está diciendo la verdad", finalizó.

El vicepresidente de la Xunta insistió en pedir al alcalde que "no se niegue a a buscar una alternativa que permita consensuar los intereses de los vecinos" con la necesidad de hacer esta obra.

La variante de Alba no solo permitirá completar la ronda interior de Pontevedra con otros varios tramos ya abiertos, además permitirá liberar de tráfico la actual carretera PO-225 entre Alba y San Caetano, que une la carreterade Vilagarcía (PO-531) con la de Santiago (Nacional 640) y mejorar así la seguridad peatonal en una zona que cruzan miles de peregrinos al año.