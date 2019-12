Siete nuevas familias se suman a la querella contra los crímenes franquistas

Siete nuevas familias de la ciudad de Pontevedra acaban de sumarse a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, después de que hace menos de un mes la Diputación de Pontevedra respaldara públicamente la adhesión de las familias Bóveda, Caamaño y Paz a esta causa. Con estas nuevas incorporaciones, ya son 10 las familias de víctimas de la represión franquista en el municipio que tienen iniciados los trámites de manera oficial y, según datos de los colectivos de memoria, otras ocho mostraron interés por emprender esta vía.

Durante la jornada de ayer, representantes de las familias Bóveda, Caamaño y Paz, junto con la diputada de Memoria Histórica, María Ortega, mantuvieron la primera jornada de trabajo con las letradas que defenderán las querellas. Este encuentro sirvió de primera toma de contacto entre las partes, que prevén la formalización de la denuncia judicial ante el consulado durante el próximo mes de febrero de 2020.

En esta primera juntanza se ordenaron los pasos a dar, se aclaró la documentación y todas las tareas previas a realizar para que las familias de los pontevedreses asesinados por el régimen fascista el 12 de noviembre de 1936 en A Caeira puedan reclamar toda la represión a la que fueron sometidos sus familiares y descendientes.

El equipo de abogadas puso sobre la mesa la posibilidad de que las familias reclamen por la vía judicial los asesinatos y las incautaciones de bienes, no solo a través de la querella argentina, sino también con una denuncia formal en los juzgados españoles, ya que no serían excluyentes. Esta posibilidad fue valorada de forma positiva por los afectados, aunque no se tomó una decisión firme al respecto.

Por otra parte, la abogacía reconoció a las fmailias Bóveda, Caamaño y Paz que la vía judicial interna tiene muchos motivos de ser archivada inicialmente, pero también explicaron que su interés radica en agotar todos y cada uno de los pasos en la judicatura estatal para finalmente acudir a la vía internacional, en donde sí se están admitiendo este tipo de reclamaciones.

Pasos a dar

Los próximos pasos que tendrán que dar las familias Bóveda, Caamaño y Paz será la recopilación de documentación que servirá como prueba de base para presentar las respectivas querellas.

Para empezar, tendrán que disponer de las partidas de nacimiento y fallecimiento de sus familiares asesinados, siendo mucho más concluyentes si los fusilamientos se ordenaron después de un proceso de ajusticiamiento, como sucedió en estos tres casos. Lo más complejo será la investigación sobre los bienes y propiedades incautados.

La diputada de Memoria Histórica, María Ortega, se mostró muy satisfecha por la "valentía" que están demostrando las familias pontevedresas, cada vez más, afectadas por la represión fascista.

Dado el incremento de familias interesadas en sumarse a la vía judicial para que los crímenes franquistas no queden impunes, la abogacía está estudiando sumar más profesionales a la causa, que se está llevando a cabo de forma completamente desinteresada.