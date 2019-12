Habrá un nuevo parque en Santa Teresa de Jesús Jornet a principios de año

El teniente de alcalde, Tino Fernández, y la concejala Yoya Blanco mantuvieron esta mañana un encuentro con los vecinos de la plaza de Santa Teresa de Jesús Jornet con la finalidad de explicarles sobre el terreno el proyecto de renovación paisajística y puesta en valor que la concejalía de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural va a acometer en esta zona. Según avanzó Fernández, tras la reunión, en la que también participó el jefe del Servizo Municipal de Parques e Xardíns, Manolo Fontán, "os traballos poderán retomarse en canto melloren as condicións meteorolóxicas e, dado que teñen un prazo previsto de execución de mes e medio, os veciños de Pontevedra Leste terán novo parque a principios de ano".



El teniente de alcalde le comunicó a los vecinos de Santa Teresa de Jesús Jornet que este proyecto "converteuse nunha proposta máis ambiciosa da contemplada inicialmente, pasando dun investimento de 15.000 euros a un de máis de 40.000", lo que permitirá, además de dotar a la plaza de un nuevo ajardinamiento, mejorar el mobiliario y aplicar pintura antideslizante en el pavimento, optimizar las condiciones de impermeabilización de la plaza y la seguridad de todo el perímetro con la colocación de varandillas.

El proyecto de humanización y renovación paisajística fue contratado a la firma Jara Jardinería Calvarro SL y se traducirá en una mejora y acondicionamiento integral de los espacios públicos en este barrio. Tal y como destacó Tino Fernández, "as actuacións permitirán mellorar as condicións de confort da zona mediante a renovación do mobiliario existente, levar a cabo unha renovación completa dos xardíns que rodean a praza e dotalos dun sistema de rego por goteo que permita mantelos en perfecto estado cun aforro no emprego de auga".



Las obras contemplan un nuevo ajardinamiento con la incorporación de una composición de especies arbustivas y tapizantes con una variada gama de flores de diferentes colores a lo largo de las cuatro estaciones. Todos los parterres contarán con una malla antihierbas con la finalidad de reducir y facilitar las labores de mantenimiento de las zonas verdes. Asimismo, se respetará el estrato arbóreo de los jardines y se potenciará con la incorporación de algún árbol singular.