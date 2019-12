Los vinos Rías Baixas despiden el año con recórds de exportación, que crece un 8%

Los vinos Rías Baixas despiden 2019 con cifras récord de exportaciones. "Las últimas noticias que tengo es que cerraremos un buen año, lo que pueda suceder en el futuro lo veremos", señala el presidente del Consejo Regulador, Juan Gil de Araújo, a propósito de un ejercicio en el que la presencia internacional de estos caldos gallegos ha crecido más de un 8% (las ventas, por su parte, aumentaron en casi 5 millones de euros) pero sobre la que continúan cerniéndose amenazas como el Brexit o los aranceles de Estados Unidos.

Preocupa especialmente el caso del país americano ya que se trata del principal importador: durante la pasada campaña (entre el 1 de septiembre de 2018 y el 30 de agosto de este año) fue el destino de cerca del 30% de las ventas internacionales de estos vinos cosechados en la provincia (más de 2,2 millones de litros).

Los problemas con el mercado británico suponen otro importante quebradero de cabeza para el Consejo Regulador, ya que Reino Unido es el segundo destino de estas exportaciones (un 23,32% en la pasada campaña, más de 1,8 millones de litros) y sumado a Estados Unidos suponen más de la mitad de las ventas internacionales.

"Las noticias que tenemos no son muy buenas tampoco", reconoció Juan Gil de Araújo, "el problema del Brexit lo vamos a saber dentro de poco pero entiendo que no debería ser mucha preocupación, porque los ingleses van a seguir consumiendo vino y espero que no nos pongan aranceles como en Estados Unidos".

Se han planteado alternativas como la reducción de beneficios para evitar un fuerte incremento de los precios. El presidente de la denominación destacó a este respecto que cada productor "busca resolver el problema como puede, en algunos casos repartiéndose el coste del arancel entre el importador, el distribuidor y el productor y en otros casos será pura y simplemente la subida del 25%".

Gil de Araújo expresó su confianza en que las autoridades europeas negocien para eliminar los aranceles que podrían frenar en los próximos meses la salida de los vinos Rías Baixas hacia sus principales mercados.