Historias de mundos, homes e mares

O presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, e os tamén escritores Pemón Bouzas e María Solar participaron onte no Museo no faladoiro "A Galicia navegante no imaxinario literario", un encontro organizado ao abeiro da exposición "Inventio Mundi" que o Consello da Cultura Galega (CCG) presenta en Pontevedra ata o vindeiro mes de xaneiro.

A presidenta do Consello da Cultura, Rosario Álvarez, pola súa banda, exerceu de guía pola exposición, unha visita na que participou o alcalde, Miguel Fernández Lores.

A cita buscaba "reflexionar sobre a importancia do mar e das navegacións e dar a coñecer as repercusións que tivo para Galicia a primeira circunnavegación da terra, a expedición de Magalhães-Elcano", suliña a organización.

A profesora da Universidade de Santiago de Compostela e secretaria do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, exerceu como coordinadora deste encontro no que participan eses tres autores que escribiron novelas relacionadas co mundo do mar e da navegación.

Pemón Bouzas, lembra a organización, é un escritor cunha ampla bibliografía relacionada co mundo mariño. Na súa intervención fixo un repaso á investigación que realizou ao redor de figuras históricas da navegación galega como foron Mourelle de la Rúa ou Francisco Caamaño.

Outro feito histórico, a expedición Balmis, que partiu do porto da Coruña coa vacina para paliar o andazo de varíola que sufría América, é á que se referiu María Solar (Santiago de Compostela, 1970) na súa novela "Os nenos da varíola", sobre a que afondará na súa intervención.

Finalmente, no mar, no quimérico Mar dos Espellos, transcorre "O Triángulo inscrito na circunferencia", a primeira e premiada novela de Víctor Freixanes (Pontevedra, 1951), que mestura o real e o irreal, o tanxible e o imaxinado, a partir da que fará unha achega da relación entre literatura e o mundo mariño na cultura galega.