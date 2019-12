Andrés Díaz critica al PP por poner trabas a las obras del campo de Chan da Barcia

"Ni hacen dicen dejan hacer". Esa es según el Concello la labor del Partido Popular en la oposición. El gobierno local señala que según la empresa que está ejecutando los trabajos en Chan de la Barcia, varias personas de este partido político están "a pie de obra, interrumpiendo, molestando y no nos dejan trabajar tranquilos". El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, considera "vergonzosa la actitud del Partido Popular, que trata de impedir que se haga una obra que ellos no fueron capaces de llevar a cabo en sus años de Gobierno". Además señalan que el PP "demuestra su desconocimiento del funcionamiento de la administración local cuando pide al alcalde que no pague una factura de 110.000 euros a la empresa que ejecuta las obras".

Mejora de A Reigosa

Por otro lado la carretera que une A Reigosa con Taboadelo, está siendo objeto de una mejora que contempla la renovación del firme en los tramos que se encontraban deteriorados. En la carretera que de la servicio a los lugares de La Reigosa, Baltar, Xustáns y Taboadelo se está realizando el fresado, asfaltado y compactado de las zonas que contaban con un firme deteriorado por el paso de los años y de los vehículos, una iniciativa que presentó el Concello de Ponte Caldelas a la Diputación.