Nace el club Motobike Poio Galaico tras la fusión de dos entidades locales

Con el objetivo de ser un referente en el triatlón de la comarca en un futuro próximo, ha nacido una nueva entidad en el concello de Poio tras la fusión de los clubes Motobike Galaico Pontevedra y Triatlón Poio: el Triatlón Motobike Poio Galaico. Este nuevo proyecto fue presentado ayer en el Casal de Ferreirós por su presidente, Carlos Sánchez; el hasta entonces presidente del Motobike Galaico Pontevedra y que ahora se integrará en la nueva directiva, Nacho Cons; la concejala de Deportes, Marga Caldas, y el pentacampeón del mundo de triatlón Javier Gómez Noya, que ha actuado como padrino de este emergente club.

Cerca de 200 deportistas de diferentes categorías forman el Motobike Poio Galaico, que tiene como principal meta crear una entidad con peso para ser un referente en el triatlón a partir de una base fuerte. En este sentido, aprovechará la estructura de base del Motobike Galaico Pontevedra y las escuelas deportivas municipales de triatlón en Poio para contar con unas buenas raíces, fomentando el deporte entre los más pequeños, pero sin descuidar la competición de élite.

"Empezamos con la máxima ilusión y ganas de hacer cosas buenas y de promocionar el deporte", comentó Carlos Sánchez.

El padrino del nuevo club, Javier Gómez Noya, felicitó a las dos entidades "por una fusión que va a ser beneficiosa para todos". El triatleta destacó que "juntos seguro que van a llegar mucho más lejos".

El pentacampeón mundial destacó especialmente el trabajo con la base que se hace desde los clubes y el Concello de Poio y su implicación con la promoción del triatlón. "Es un paso adelante para nuestro deporte", apuntó Noya.

Marga Caldas, por su parte, recordó que para el Concello de Poio el deporte es un elemento "prioritario, non só no aspecto competitivo, senón tamén no traballo coa base". La concejala confía en que este nuevo club convierta al municipio en un referente en el triatlón y adelantó que este nacimiento hará que se apueste por organizar más eventos en el concello.