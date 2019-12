Moraña extiende la fibra óptica a 44 núcleos para dar cobertura al 88 por ciento de la población

La alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, anunció ayer que la red de fibra óptica, que permite el acceso ultrarrápido a internet con una velocidad de al menos 100 megas, se va extender a 44 núcleos más del municipio tras finalizar la primera fase actualmente en curso, lo que permitirá dar cobertura de esta tecnología al 88% de los vecinos antes de que finalice el año 2021.

En la actualidad, y al amparo del Plan de Banda Ancha impulsado por la Xunta, se está finalizando esta red tecnológica en el casco urbano de Santa Lucía, en los polígonos industriales de Afieiras y Mirallos y en los lugares de Soar, O Covelo, Paraños, O Souto, Corrigatos, Chaián y Alberguería. Esta actuación, acometida por los operadores R Cable y Telefónica, quedará finalizada en las próximas semanas y permitirá que accedan a este servicio un total de 1.910 habitantes.

Sin embargo, el gobierno de Moraña desarrolló a lo largo de los últimos meses diversas gestiones con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), dependiente de la Xunta, y conseguió que un total de 44 núcleos más hayan obtenido subvención para la implantación de la fibra óptica. La actuación fue concedida a Telefónica y se desarrollará durante los dos próximos años para estar ejecutada antes de que finalice el año 2021.

En concreto, los lugares beneficiados en esta nueva convocatoria son Barro, Cartamil, O Castriño, A Picota, Piñeiro, Pumardatán, Ruibal, Vilacova, A Chan, Torre de Abaixo, Cosoirado, O Muiño, San Martiño, Espedregueira, O Casal, Conles, Fontenla, A Penagrande, Trambosríos, Sorrego, Portopereiro, Alende, A Bouza, As Casiñas, Igrexa de Santa Xusta, A Laxe, O Lameiro, Longás, As Pontellas, Rial, O Batán, O Calvo, A Fontaíña, Rebón de Arriba, Barosela, As Cortiñas, A Chociña, Mos, O Río, Sabadín, Santa Margarita, Saiáns, Suigrexa y O Buelo, que cuentan con 1.793 vecinos.

La alcaldesa hizo este anuncio en una visita a la parroquia de Rebón, que va a ser una de las más beneficiadas.