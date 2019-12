Mais de 40 concellos sumáronse xa a Revitaliza, un plan pioneiro en España

Un total de 44 concellos da provincia están xa adheridos a Revitaliza, un plan pioneiro en España que busca facilitar que cumplan as esixencias da UE sobre tratamento de residuos.

Revitaliza foi declarado experiencia ambiental relevante na UE, un recoñecemento que cada ano recae nun máximo dun proxecto por estado e que o programa pontevedrés recibe por segunda vez.

O vicepresidente da Deputación, César Mosquera, lamentou que fronte ao grave desafío ambiental "non estamos, por desgraza, actuando... Hai que cumplir co deber que temos co futuro do planeta, coa economía circular e con nós mesmos".