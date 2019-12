Ence, con la integración social en la provincia de Pontevedra

Ence cumple tres años comprometida con el futuro de Pontevedra a través de su Plan Social, una de las iniciativas sociales de mayor envergadura de todo el país con el que la biofábrica apoya el desarrollo de la provincia a través de seis áreas de actuación. El soporte a proyectos de integración social se encuentra entre los pilares fundamentales de la iniciativa que, en la pasada convocatoria, destinó 530.000 euros a este fin. Ayudas que hicieron posible proyectos tan valiosos como los talleres de envejecimiento activo promovidos por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias (AFAPO) o la rehabilitación de un espacio para campamentos infantiles de niños con TDAH, implementado por la Asociación Déficit de Atención Hiperactividad y Apoyo Educativo (ADAHPO).

"No habría sido posible sin su ayuda, es un recurso al que no habíamos tenido acceso de ninguna otra forma y creo que muchas empresas deberían seguir el ejemplo de Ence y dedicar parte de sus beneficios a la acción social", expresa en este sentido Montse Álvarez, presidenta de ADAHPO, antes de pasar a detallar cómo la participación en campamentos infantiles adaptados cambia la vida de los niños: "Allí comprueban en la práctica todo lo que les dices en la teoría, les cambia la percepción que tienen de sí mismos y dejan de sentirse señalados", explica Montse sobre la relevancia de este tipo de ocio terapéutico. ADAHPO tenía las instalaciones para poner en marcha estos proyectos pero era necesario reformarlas, desde cambiar la cubierta del tejado hasta rehabilitar los baños, y por eso decidieron optar al Plan Social de Ence: "Muchos niños con TDAH no tienen acceso a otro tipo de campamentos o no los disfrutan y estas actividades les benefician muchísimo a nivel personal. Los resultados son increíbles, de verdad, pueden ser ellos mismos, se sienten entendidos y válidos a nivel social, comprueban que pueden participar en las actividades? Y para las familias igual".

En la misma línea se pronuncia, por su parte, el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias (AFAPO), José Manuel Fontela: "Gracias a Ence hemos podido poner en marcha un programa que teníamos en mente desde hace mucho tiempo, muy necesario y que no habría sido posible sin su soporte". Se refiere a los talleres de envejecimiento activo, "importantísimos a la hora de prevenir enfermedades como el alzhéimer u otras demencias y para los que muchas veces no hay presupuesto".

"Gracias al Plan Social de Ence, el año pasado pudimos organizar una serie de tres tipos de talleres distintos para cien personas mayores de 65 años en Pontevedra, Marín y Poio y con actividades de todo tipo, desde las cognitivas hasta las de psicomotricidad, pasando por la hortiterapia y las excursiones. Todo esto mejora su calidad de vida y su vida social y los mantiene activos a nivel mental", relata Fontela, que se despide: "A Ence le estamos más que agradecidos, me parece un compromiso excepcional y muy necesario".