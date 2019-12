Un calendario 2020 para acariciar las estrellas

El cielo estrellado sobre la playa de As Catedrais, las Islas Cíes, Cabo Home, el Monte Seixo... son cuatro de las 14 hipnóticas imágenes con las que Ceos Galegos ilustra su calendario 2020.



Los mejores fotógrafos de la bóveda celeste que cada noche cubre Galicia nos permiten acariciar las estrellas aunque esté nublado, llueva o el astro regente sea el sol y no la luna. La constelación 2020 de Ceos Gallegos inmortaliza paisajes nocturnos, fenómenos atmosféricos y puestas de sol. Cada imagen ilustra un mes, más la portada y contraportada, y todas ellas se acompañan de un texto explicativo en gallego y en inglés. Cada hoja incorpora también información astronómica relevante como las horas del amanecer y del anochecer, las fechas de los solsticios y equinocios, las lluvias de meteoros, las fases lunares...



Los cantiles de la playa de As Catedrais (Ribadeo) protagonizan la portada del nuevo almanaque. El emblemático arenal, con una marea baja que descubre su silueta, se nos presenta de una forma tan íntima y desconocida como cautivadora: de noche, bajo la danza de la luna, las Pléyades y las estrellas de Arturo y Perseo.





Un nueva estrella en el firmamento científico gallego

As Catedrais abre una constelación de imágenes donde la magia y la belleza se dan la mano: lacon su arco luminoso sobre la, o coronando el milenario(Porto do Son);(Cerdedo-Cotobade), la mítica puerta al más allá , que en esta imagen parece apuntar al centro de la galaxia; el(Muros) bajo el halo de Júpiter; el plenilunio entre las torres de la; las nebulosas sobre las(Ribeira); o el baile de las estrellas sobre el faro de(Cangas).El encanto y el misterio que rodea a esta emblemática luminaria ha dado lugar a una mágica y brillante casualidad. Es el paisaje diurno escogido por Xerais para ilustrar la última novela negra del escritor vigués Pedro Feijóo . En una inesperada alineación terrenal, la salida de "Un lume azul" ha coincidido este mes de diciembre con la promoción del calendario de Ceos Galegos, que cierra su 2020 con un cielo estrellado sobre el faro de Cabo Home.Ceos galegos es un proyecto de divulgación centrado en la astronomía y en la defensa del cielo nocturn o que comanda el. La luz de esta nueva estrella el panorama científico gallego ha ido cobrando fuerza en sus tres años de tránsito. Dosi Veiga acerca la vida celestial al mundo terrenal a través de. A través de ellos publica impresionantes fotografías de la bóveda celeste sobre Galicia y explica los distintos fenónemos astronómicos que se producen a lo largo del año. Su producto estelar es el anuario, que con cada número va ganando adeptos. "Encántanos ver como pouco a pouco hai un par de ducias de persoas que non perden de compralos", celebra Veiga. La tirada de 2019 vendió un 10% que el primer almanaque, el de 2018. Y el nuevo muestra una gran aceptación.Aunque el proyecto va "paseniño",con encargos fruto de la moriña de los emigrados o sus descendientes. "Estas historias que van xurdindo son as que nos animan a seguir adiante", confiesa el físico.También ha aumentado su. "Este ano recibimos máis fotos ca nunca, unhas 60 (...) Cada ano hai máis fotógrafos que se animan a colaborar", relata Veiga. "Só hai un fotógrafo que repite con dúas imaxes, mentres que o ano pasado eran dous ou tres; e o primeiro ano, cinco", añade. Finalmente son 14 los paisajes nocturnos que ilustran el calendario, elegidos en base a su. El resto se van publicando a lo largo del año en la web y los perfiles sociales.El almanaque se puede adquirir en la web de Ceos Galegos o en una treintena de librerías repartidas por las cuatro provincias. "Un galego emigrado pediunos o ano pasado cinco exemplares para Cádiz, e este ano 10 para Cartaxena. Gústalle tanto que o está a usar como agasallo para a familia e amigos, orgulloso como está de ser galego", cuenta con satisfacción Dosi Veiga. Regalar el cielo, acariciar la bóveda celeste y dejar que las estrellas nos guíen.