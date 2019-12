Pilar Rosales: "No es que estas cosas nos pasen solo una vez en la vida, es que no pasan nunca"

"Me gustaría que este descubrimiento fuese un homenaje a Juan, se lo merece", señala su viuda y colaboradora durante más de 20 años en un momento tan extraordinario como agridulce: la miniatura que ambos compraron acaba de ser autentificada como una obra salida del estudio de Leonardo da Vinci. Pilar Rosales contempla esta excepcional irrupción en el arte internacional como un premio: "Me gusta verlo así", explica a FARO, "han sido muchos años de esfuerzo investigador y para poner en valor la obra".

- ¿Cómo empezó la historia de su Salvator Mundi?

-Ha sido una aventura con un largo recorrido cuyos detalles son más propios de una novela que de la vida real. Estas cosas sólo pasan una vez en la vida. No, estas cosas no pasan nunca, nos decíamos entre nosotros. ( La restauradora explica a FARO que la compra "fue hace más de diez años, no podría precisar con exactitud, en una galería de España" y que "por lo demás preferiría no entrar en detalles" tanto sobre la adquisición como sobre el paradero actual de la miniatura).

- Qué vinculación existe entre la obra de Leonardo y el Salvator Mundi que ustedes compraron?

-El profesor Kemp lo explica bien en el libro publicado el pasado mes ( Leonardo's Salvator Mundi and the Collecting of Leonardo in the Stuart Courts). Se trata de una miniatura de la obra de referencia, y por tanto, con algunos elementos simplificados. Sin embargo, otros aspectos, no pocos, como son el pelo, la esfera, la cara, y, yo diría también que los pliegues de la manga, demuestran una calidad mayor que en otras copias y versiones de mayor formato. Por ello, el profesor Kemp opina que se trata de una obra cuyo autor tenía un contacto directo con el original.

- ¿Cómo es que decidieron consultar con el profesor de la Universidad de Oxford Martin Kemp?

-Porque la relación entre las dos obras es evidente. La exposición "Leonardo Da Vinci: pintor en la corte de Milán", fue la clave para entenderlo y, a partir de ahí, nos pusimos en contacto con el profesor Kemp, que se interesó por nuestra miniatura inmediatamente.

- Han sido años de espera hasta su autenticación

-Bueno, ha valido la pena. Hay que pensar que un estudio de este calibre no se improvisa. Por otro lado, no hay momento mejor que el año en que se conmemoran el 500 aniversario de la muerte de Leonardo.

- ¿Cómo describe la obra?

-Se trata de una imagen de devoción que ha pasado desapercibida, casi como si fuera una estampita, y que ahora se convierte en alter ego de la pintura más famosa del mundo.

- Dada esta relación con la obra de Leonardo, ¿a qué atribuye que nadie la hubiera reconocido antes?

-Lo más probable es que, aunque se trata de una pequeña obra maestra, el hecho de que se sea un tema religioso y que no se conociera la obra de Leonardo hasta hace ocho años, haya contribuido a que fuera relegada al olvido, por decirlo de una manera poética

- ¿Cómo se explica que una copia que, en principio, no tiene nada que ver con Galicia, sea descubierta en Pontevedra?

-Las obras de arte viajan y se transforman con el tiempo. Muchas de ellas, sobre todo las de los grandes maestros, se han conservado y están bien documentadas bajo el amparo del coleccionismo, la historia del arte o de los museos. Otras, sin embargo, llegan a nuestro tiempo prácticamente irreconocibles y únicamente el ojo del experto es capaz de distinguir la joya enmascarada, como le ha ocurrido al Salvator Mundi. Esto no es algo que suceda todos los días, por eso este segundo descubrimiento es algo tan especial. Es como si los astros se alinearan no una, sino dos veces seguidas.

- ¿La miniatura les llamó la atención desde un primer momento?

-Así es. Juan era una persona con una gran formación y sensibilidad artística, pero además era un apasionado de la investigación histórica, no sólo a través de las fuentes documentales sino también de la cultura material. Tenía un sexto sentido para reconocer lo extraordinario en medio de lo ordinario, esa sutileza que diferencia al experto del entendido. En este caso, sin embargo, tengo que decir que fue más sencillo. Como ya he dicho antes, esta es una obra maestra que no se nos escapó a ninguno de los dos.

- No la relacionaron con Da Vinci en un primer momento

-No, de hecho, hasta 2011 los catálogos sobre la obra de Leonardo no incluían el Salvator Mundi. Sabíamos que era una obra de gran calidad y que el tema representado, Cristo como salvador del mundo, era un motivo recurrente del arte, pero nada más, así que imposible relacionarlo con Da Vinci porque, como le decía, no es que estas cosas nos pasen solo una vez en la vida, es que no pasan nunca.