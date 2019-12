Olga magaña "Las evidencias científicas hacen que las instituciones se interesen por la meditación"

El término mindfulness, explica Olga Magaña, ha sido traducido al castellano como atención plena o conciencia plena y en la literatura científica "se utiliza para definir el estado de conciencia que surge al prestar atención a la experiencia presente, de forma voluntaria y sin enjuiciamiento".

- ¿Cómo se llega a ese estado de conciencia?

-Puede ser cultivado mediante técnicas diversas como el yoga, el tai chi o la meditación. Las tres serían buenas técnicas para iniciarse.

- ¿Qué es lo primero que desarrolla el mindfulness?

-Podemos decir que el primer efecto que produce la práctica del mindfulness es el desarrollo de la capacidad de concentración de la mente. Además podemos distinguir como dos componentes implicados en la práctica del mindfulness, uno es la autorregulación de la atención en la experiencia inmediata, que posibilita mantenerse concentrado, redirigir la atención y seleccionar estímulos concretos. Y otro es la actitud de apertura, curiosidad y aceptación hacia la experiencia, que desarrolla la capacidad para reaccionar de forma menos automática.

- Ha estudiado sus posibilidades en el aula ¿qué habilidades puede enseñar el mindfulness?

-No solo es una herramienta para alumnado sino que también hay investigaciones que muestran que el mindfulness como herramienta para el profesorado es muy útil. Dentro de la meditación el mindfulness es útil para la enseñanza de habilidades comunicacionales y para promover la capacidad de estar completamente presente en las situaciones en las que entablamos comunicación. Eso incluye escuchar el monólogo interno, mediado por nuestra autopercepción y autoestima, estar atentos a la comunicación verbal que emitimos y recibimos y realizar una escucha efectiva.

- Destaca que, sobre todo, se trata de mantenernos en el presente

-El mindfulness se presenta como una posibilidad de entender los elementos de la comunicación en nuestra vida diaria mientras ocurren, en el momento en que ocurren, al introducirnos en la posibilidad de experimentar cada momento como algo nuevo y evitar que la interpretación de las situaciones e interlocuciones estén mediadas más por nuestras experiencias previas que por lo que esté ocurriendo en el momento presente.

- ¿Influye sobre nuestras emociones?

-Se relaciona con la flexibilidad emocional, cognitiva y conductual, con el desarrollo del autoconocimiento y con la no evitación de la experiencia, es decir el afrontamiento de situaciones que pueden resultar conflictivas. Poco a poco vas desarrollando la capacidad de enfrentarte a ellas desde una cierta distancia emocional. Esto permite que el alumnado establezca una relación mucho más fluida con los compañeros y profesores.

- Su investigación se centra en el ámbito educativo...

-Si, las evidencias científicas del mindfulness como herramienta psicoeducativa han propiciado que las instituciones académicas estén cada día más interesadas en los beneficios de la meditación, porque puede proporcionar grandes beneficios tanto a alumnos como profesores como, sí, a toda la comunidad: padres, familias, en general todo el personal de las instituciones. Algunas de ellas están analizando la introducción de la meditación en los planes de estudio para aumentar los niveles de comprensión sobre determinadas materias y desarrollar habilidades fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como son la concentración, principalmente, la atención, la apertura mental y el desarrollo de competencias socioemocionales.

- ¿Hay ensayos sobre su aplicación al sistema educativo?

-En países como Reino Unido se está gestando actualmente un proyecto de investigación de una gran envergadura, tanto es así que en 2021 un total de 107 escuelas tienen previsto integrar la materia de mindfulness en sus curriculum. Y se destinarán cerca de 6,5 millones de libras a dar impulso a este proyecto.

- ¿Se está implementando también en España?

-También aquí tenemos iniciativas muy interesantes, por ejemplo el programa Treva que incorpora técnicas de meditación y relajación y que está destinado a toda la comunidad educativa, profesores, alumnado, especialistas, familias y resto de personal. Y en este programa ya hay más de 2.500 docentes españoles que han sido formados en mindfulness para luego poder impartir en sus aulas. También en España es muy importante Escuelas despiertas, una de las iniciativas pioneras en formación del profesorado. Y además 11 universidades españolas ofrecen formación de grado y postgrado en mindfulness, es decir que poco a poco este campo incipiente empieza a florecer.

- ¿Se ha empezado a implementar en Galicia?

-Existen varias iniciativas pero todavía no se ha empezado a implementar en los centros y aunque sí que hay algunos cursos que se han propuesto por parte de las instituciones y de la Xunta para formar al profesorado en esta materia (porque es muy importante vivir en primera persona esta experiencia, saber de qué estamos hablando y cómo podemos transmitir la práctica) todavía estamos en un campo en el que queda mucho por hacer.

- ¿Es difícil aprender o entrenar esta práctica?

-No es complicado, porque al fin y al cabo mindfulness es una capacidad humana universal y básica que consiste en la posibilidad de ser conscientes, momento a momento, de los fenómenos experienciales. Y con ello nos referimos tanto a sensaciones como pensamientos y emociones. El entrenamiento ha de ser progresivo pero no obstante no resulta complicado. Eso si, los profesores, educadores o instructores deben de estar preparados.

- ¿Es lo mismo meditación que relajación?

-No, son conceptos que a veces confundimos, no todas las técnicas de meditación son mindfulness ni todas las técnicas de relajación lo son. Se distingue precisamente en poner el énfasis en el momento presente. La técnica más utilizada, sobre todo al principio, consiste en centrar la atención sobre la respiración, siguiendo el ritmo inspiración espiración en cada movimiento respiratorio, de tal manera que cuando la mente se aparta de su objeto de atención el individuo vuelve suavemente a posar la atención sobre la respiración. Y así una y otra vez sucesivamente.

- ¿De qué tradición procede el mindfulness?

-Coinciden con las tres tradiciones más extendidas en Occidente, la Teravada en el sudeste asiático, la tradición zen, de origen chino, y diversas escuelas de budismo tibetano, porque las raíces del mindfulness las encontramos en las prácticas contemplativas orientales.