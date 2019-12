Marín pide las banderas azules para cinco de sus arenales

A pesar de estar en pleno diciembre, el Concello de Marín ya trabaja con la vista puesta en la época estival y en el cuidado de sus playas, en las que quiere ver ondear de nuevo la Bandera Azul, distintivo que otorga la ADEAC y que ya fue solicitado por las concejalías de Medio Ambiente y Turismo, dirigidas por Marián Sanmartín y Cristina Acuña.

Las candidaturas presentadas corresponden a las playas de Portocelo, Mogor, Aguete, Loira y O Santo. Todas ellas, segundo apuntó Sanmartín, "cumplen con los requisitos de accesibilidad, señalización, tratamiento de residuos, calidad del agua y dotación de personal de socorrismo".

Uno de los requisitos más destacables que se requiere para que una playa pueda tener la Bandera Azul es la calidad del agua, que en el caso de todos los arenales marinenses que concurren en la candidatura está catalogada cómo "excelente". La concejal mostró su satisfacción con respecto a Loira, que el pasado año recuperó esta certificación después de perderla hace más de 10 años.

La aspiración del ayuntamiento es la de conseguir de nuevo todas las banderas azules, después de que el año pasado habían devuelto voluntariamente la del Santo, puesto que no se pudo contar con el servicio de socorrismo en esta playa hasta el 10 de julio. "Decidimos priorizar aquellas que tienen más afluencia de gente, incluso dotándolas de una mayor cantidad de socorristas", explicaron Sanmartín y Acuña. Aun así, las concejales inciden en que todas las playas, tengan o no certificación de la ADEAC, fueron consideradas de la misma manera por el ayuntamiento, por lo que no hay diferencia a nivel de salvamento, mantenimiento y trabajos de limpieza.

Además de las banderas azules, también se solicitó renovar los certificados de Centro Azul para el Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor y para el Ateneo Santa Cecilia.

Como novedad, este año presentarán la candidatura del Museo Manuel Torres como Centro Azul, para que también pueda contar con esta distinción.