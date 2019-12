Un bulldog inglés, mejor perro de la III Exposición Nacional Canina de Ponte Caldelas

El Bulldog Inglés CH Bulls Camelot Avalon The Legendary se hizo con el título de Best In Show de la III Exposición Nacional Canina de Ponte Caldelas. El pabellón polideportivo de Chan da Barcia en acogió este sábado el certamen, en el que también resultaron galardonados el Bulldog Francés atigrado Corona y Manto Elvira (2º Best In Show) y el Biewer Zhador Dior Super Star.

En la categoría de cachorros se llevó el Best In Show el Bulldog Inglés Fat Puppy' s Netflix at Xirabulls; en la de Jóvenes el Best In Show fue para el Bulldog Inglés Marta del Truebano de Garabiza; en la de Baby fue para el Staffordshire Bull Terrier Stylestaff Northern Lights; y en la de veteranos fue para el American Staffordshire Terrier Karballido Staffs Gee Gee. Durante la tarde se celebra el campeonato nacional de Bulldogs y mañana domingo, a partir de las 10.00 horas, será la III Exposición Internacional Canina de Ponte Caldelas, en la que se darán cita ejemplares que cuentan con reconocidos títulos a nivel internacional.