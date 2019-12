El PP critica que el Concello no luzca la bandera de España por el 6 de diciembre

La concejala del Partido Popular de Pontevedra Pepa Pardo ha criticado la "falta de interés y la desidia" del gobierno local de BNG y PSOE "escudándose en la iluminación navideña, para no engalanar el balcón de la Casa Consistorial con la bandera de España, con motivo del 41 aniversario de la Constitución y la celebración de la Inmaculada Concepción como patrona de España".

La concejala popular solicitó la preparación del antiguo edificio del Concello para "reconocer el trabajo de todos los parlamentarios constituyentes que contribuyeron a la creación de nuestra Carta Magna y a dotar de estabilidad a España". La respuesta del Concello fue, asegura, que "o balcón está ocupado coa decoración de Nadal", cuando "es obvio que ambas cosas caben. Otra cosa es la voluntad del BNG y del PSOE de hacerlo, que parece no gustarle ni apreciar nuestra Constitución, que recoge los derechos de todos los españoles", añade.

Pardo ha incidido en "el poco sentido de Estado y la baja altura institucional" de ambas formaciones, BNG y PSOE, que continúan "poniendo su ideología por encima del sentimiento y los valores de la amplia mayoría de los pontevedreses". "Del BNG podríamos esperarlo, pero del PSOE esperábamos voluntad propia y crítica para dar un paso al frente y que mostrase respeto hacia nuestra Constitución", valora Pardo, que se ha mostrado sorprendida por la "postura irreconocible de los socialistas de Pontevedra": "Pensaba que todos estaríamos con la Constitución".

Pardo también ha recordado que fue el Partido Popular el que llevó al pleno municipal del pasado mes de julio la petición de limpieza del Monumento a la Constitución, entre otros, moción aprobada y que obligó a la corporación local a limpiar los "desperfectos que ya llevaba arrastrando este símbolo desde hace años". El 26 de noviembre, Pardo volvió a reiterar su petición debido a que el Concello "no había movido ni un dedo", lo que sirvió para que finalmente el organismo municipal lo limpiase". "Parece ser que si no es el PP de Pontevedra el que fuerza y está detrás del Concello para que haga las cosas, muchas de ellas no se llevarían a cabo y seguirían en un estado de dejadez absoluto", concluye Pardo.