Desde el Concello de Caldas se informa de la puesta en marcha de la campaña solidaria de Navidad con el fin de recoger alimentos no perecederos entre los centros educativos, guardería, Fogar do Maior, guardería municipal y biblioteca. Lo que se done será entregado al Banco de Alimentos de Cáritas Parroquial. La Concejalía de Bienestar Social pide la colaboración de los vecinos para que esta campaña sea un éxito.