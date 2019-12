El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, hizo un llamamiento a la responsabilidad política para mejorar las ciudades y el planeta en la Cumbre por el Clima que se celebra en Madrid. Lores reivindicó la acción y las soluciones políticas para actuar desde lo local, en su intervención en la mesa redonda sobre experiencias inspiradoras. La mesa redonda conectó el lema de la Cumbre del Clima COP25 "Es tiempo de actuar" con modelos de ciudad en las que ya se lleva tiempo actuando con resultados positivos para el clima y el medio ambiente.



"Yo reivindico la política porque pienso que no hay soluciones sin soluciones políticas". Así comenzaba su intervención el alcalde de Pontevedra, en la mesa redonda "Experiencias inspiradoras: urbanismo y clima" enmarcada en la Jornada de la "Agenda Urbana y Cambio Climático" organizada por el Ministerio de Fomento en el marco de la Cumbre por el Clima COP25.



Fernández Lores insistió en la necesidad de que "cada uno, dentro de su responsabilidad política, tiene que ejercer sus competencias, pero no hay excusas para no tomar decisiones porque nosotros demostramos que es posible", y aseguró que la ciudadanía valora la valentía política y puso como ejemplo sus seis mandatos como alcalde.





Esta mañá na COP25 asegurei que xa non hai escusas. Hai que actuar xa! para salvar o noso planeta.#EfectoPO2 #COP25 #Loreshttps://t.co/f7ikLmqzlM pic.twitter.com/pHYtDZTBHp — Miguel Anxo F. Lores (@Lorespontevedra) December 4, 2019

"Es posible hacer cosas ya, no esperar a 2030 ni al 2050 para mejorar la calidad de vida, calidad del aire y disminuir el efecto negativo que el CO2 tiene en todo el planeta", expuso el alcalde."Si no se hacen muchas cosas es porque no hay una decisión política de hacerlo, porque en estos veinte años, toda la ciudadanía de Pontevedra, y sus dirigentes políticos al frente, fuimos capaces de demostrar que podemos, mejorar las infraestructuras de abastecimiento de agua que reducen el consumo excesivo, opor parte de los coches en el espacio público. Eso es positivo, es bueno y no hay excusas para no hacerlo", aseveró el regidor.