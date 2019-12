Juan Picos: "Galicia no se puede permitir no estar en la pasta de papel"

El sector forestal, y máxime en el actual escenario de transición ecológica, está muy interrelacionado y no se identifica una empresa tractora de la que dependa la supervivencia del resto. "Ence no es la única empresa, pero es importante por sus interrelaciones. Puede que ella funcione bien, pero también lo hacen los aserraderos", señala Juan Picos.

El director de la Escola de Enxeñería Forestal de la UVigo y autor del informe A cadea forestal-industria de Galicia 2018 incide en que "no todo empieza y acaba" en la industria radicada en Lourizán, "pero Galicia no se puede permitir no estar en un sector como es el de la transformación de pasta de papel, que es uno de los más tradicionales en derivados de madera".

La industria gallega, añadió, tiene que estar "en el serrado, en el tablero, la pasta de papel, la energía y por tanto la respuesta hay que enfocarla de un modo más sistémico... El papel de Ence es relevante pero no creo ni que los maximalismos ni los desprecios sean adecuados".

Por su parte, el conselleiro de Industria sí ligó la viabilidad del sector forestal gallego a la pastera. Francisco Conde insistió en que Ence forma parte de la realidad del tejido forestal gallego "y la continuidad de la industria forestal está directamente vinculada con la de Ence".

Aseguró que la pastera "da trabajo de forma directa e indirecta a 5.000 familias y tiene un impacto sobre 80.000 productores de madera en Galicia; por lo tanto su continuidad es clave para que el sector forestal siga manteniendo su capacidad productiva pero, sobre todo, por su impacto en el empleo".

También destacó que los propietarios de madera venden 130 millones a Ence, "un aspecto fundamental en la generación de riqueza en el rural", afirmó el conselleiro.