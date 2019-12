Culturgal 2019 revalida o seu éxito como escaparate do sector con máis de 14.000 visitantes

O sector está en forma e Culturgal revalida o seu éxito con 14.400 visitantes, segundo os primeiros cálculos da organización da feira, que pechou onte as súas portas despois de 3 intentos días nos que se sucederon presentacións, exposicións, concertos, obradoiros, sinaturas... Máis de 100 actividades para todos os públicos nas que, un ano máis, tivo un especial protagonismo a infancia.

Con todo, foron cinco ofertas pensadas para o público adulto as que esgotaron todas as localidades, co esperado concerto de Marful e Sabela (OT) á cabeza, pero tamén duas ofertas relacionadas co cine, habitualmente un xénero con menos tirón de público pero que neste 2019 conseguiu encher coa preestrea de "Eroski Paraíso" e o pase de "O que arde".

O seu director, Oliver Laxe, foi onte un dos participantes na xornada final da feira, na que tamén se deron cita outros nomes da cultura galega coma Quico Cadaval ou Pedro Feijoo.

Esgotaron asemade todas as localidades as actuacións do grupo de hip hop Dios ke te crew (DKTC) e de Tranxugueiras, representantes do trad feminino que onte tamén actuaron o espazo Foro da feira, onde a Deputación de Pontevedra presentou as liñas estratéxicas da súa programación cultural para o vindeiro 2020.

Carmela Silva, presidenta da institución provincial, á que acopañou a deputada de Cultura, Victoria Alonso, falou de liñas relativas á igualdade e á recuperación do espacio público. No primeiro caso lembrou que as mullleres, maioría nos centros de formación cultural, teñen no obstante moita menos visibilidade que os varóns, e no segundo insistiu en que "non podemos seguir vivindo coma no século XX, cando os autos eran donos do espazo, temos que recuperar o espazo público, perténcenos, e nel ten que estar a cultura".

Tamén se referiu á atención á poboación de todos os concellos (insistiu en que a localización xeográfica non pode ser un obstáculo para o acceso á cultura) e de distintas idades, abogando porque por exemplo os maiores se convirtan cada vez máis en produtores e non somentes en consumidores de cultura.

Outras liñas estratéxicas son a sostibilidade e a posta en marcha dunha escola de letras, todo elo baixo o lema Voa pola nosa cultura e no que se reivindica que as estamos vivindo "unha nova reoluvión cutural e estámola facendo as mulleres".