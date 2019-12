La reforma de la Praza do Pazo genera polémica entre la oposición de Sanxenxo

Ante las recientes declaraciones realizadas por el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, sobre la solicitud de una contribución especial a los vecinos del concello para ejecutar la reforma la Praza do Pazo, el PSOE local denunció que este tributo no es aplicable a dicho proyecto, puesto que "no beneficia exclusivamente a la gente del término municipal".

Los socialistas alegaron que las contribuciones especiales son un tipo de tributo local previsto para la ejecución de obras que benefician especialmente la un grupo de vecinos concreto o aumentan el valor de sus bienes, como por ejemplo las actuaciones de saneamiento y agua. En estos casos, es cuando la Administración local puede exigirle que asuman hasta un 90% del coste total de la obra, pero esta porcentaje se ve reducida de manera significativa cuando la actuación supone un beneficio más general y no tan particular, "como es el caso de la reforma de la Praza do Pazo", señalaron.

"En la zona no se va a aplicar ninguna obra que afecte en exclusiva a sus vecino, sino que se va a acometer para el disfrute de toda la ciudadanía y para vanagloria del alcalde", indicó la socialista Ainhoa Fervenza. "En el supuesto de que la contribución especial sea aplicable a este proyecto, la imposición del 90% del coste sería injustificada", apuntó.