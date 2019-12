Las charlas para extender el compostaje individual a Campañó arrancan en Sabarís

El proyecto de implantación del compostaje en el municipio, un plan novedoso desarrollado desde el pasado mes de octubre para mejorar la gestión de los residuos en las viviendas unifamiliares del rural pontevedrés, continúa a partir de mañana en la parroquia de Campañó.

Se impartirán charlas informativas en los centros sociales de Sabarís y Cabaleiro. La primera reunión será mañana en el Centro Social de Sabarís a partir de las 20 horas y se dirige a los residentes en Sabarís, A Boca, San Caetano y Bispo.

El próximo miércoles, día 4, también a a misma hora en el citado centro social, se celebrará la charla para los lugares de Soutonovo, Moldes, A Corredoira y A Galiana.

Por su parte, en el Local Social de Cabaleiro los encuentros arrancarán el próximo martes, día 3, a las 20 horas y se dirigirá a los vecinos de los lugares de Cabaleiro y Casal do Mendo. A partir del día 9 se celebrarán nuevas charlas para vecinos de núcleos como Parada de Abaixo, Barra, Casal do Rei etc.

Este programa gratuito de formación también incluye visitas domiciliarias en el que personal cualificado presta consejo y asesoramiento en materia de reciclaje.

El Concello ruega que los vecinos acudan a las reuniones pensadas para el lugar donde se encuentra su vivienda, si bien "si no pueden acudir en esa fecha, también pueden acercarse a cualquiera de las otras señaladas".

Hasta este domingo el Concello ha suministrado gratuitamente 524 composteros en las parroquias de Tomeza y Salcedo, con 1.213 viviendas. "La casuística de las no entregadas es muy variada pero destaca entre ellas la ausencia de los residentes", indican los portavoces municipales.

Fruga, la firma encargada del reparto y la instalación de los composteros, continúa realizando visitas en las citas parroquias para localizar a aquellos residentes que no se encontraban en sus viviendas en las primeras visitas. Los interesados en participar en el programa pueden solicitarlo en el 986804300 extensión 7570.