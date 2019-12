La autocapacidad es la mejor defensa

No son pocas las mujeres que apuran el paso por la calle si en plena noche notan la presencia de otra persona detrás, las que echan a correr cuando un hombre las persigue o las que prefieren coger un taxi para volver a casa y pedirle al conductor que espere hasta que entre en el portal por miedo a que un desconocido pueda abordarlas. En la actualidad, lamentablemente las mujeres no son libres para caminar por los espacios públicos sin sentir temor, y mientras una sociedad feminista no llega, algunas deciden formarse para plantar cara a todo aquel que intente abusar de ellas

Alexandra Fariña tiene 38 años y aún es a día de hoy que recuerda perfectamente cómo un hombre la intimidó en el portal de su casa cuando tan solo era una niña de 11 años de edad. Desde aquella, nunca volvió a ser capaz de subirse en un ascensor con un desconocido.

Junto con Cristina Vidal, Paula Vila y Paula Pereira, esta pontevedresa practica la habilidad de liberarse de un agarre forzoso procurando la debilidad del pulgar de un agresor ficticio. Alexandra asistió ayer al curso de autodefensa impartido por el experto en defensa policial, Manuel Herbón Arias, en la Casa Azul, enmarcado en la programación diseñada por el Concello de Pontevedra con motivo del Día contra la violencia machista.

"Es triste que tengamos que recurrir a aprender técnicas de autodefensa para poder salir tranquilas a la calle, pero por desgracia vivimos en una sociedad en la que es necesario tener estos conocimientos". Así explica Alexandra los motivos por los que decidió asistir al curso de autodefensa. Su compañera de ejercicios durante la jornada de ayer, Cristina Vidal, asiente y comenta que "todas deberíamos tener estos conocimientos. Soy maestra y considero que este tipo de cursos se deberían impartir también en los centros educativos, porque yo reconozco que ahora, con 30 años, tengo mucho más miedo de ir de noche por la calle, que cuando tenía 20".

Supuestos realistas

Una de las vivencias que la marcó sucedió en el entorno de la plaza de toros de Pontevedra, cuando apenas era una adolescente. Un hombre adulto redujo la velocidad de su vehículo y comenzó a perseguirla, Cristina echó a correr asustada y acudió a casa de su abuela, que vivía por la zona. "El miedo está presente, por eso me parece de muchísima utilidad tener ciertos conocimientos para no tenerlo. Estamos aprendiendo trucos sencillos, pero que son eficaces y el instructor es muy realista en los supuestos que nos plantea", apunta Ia joven pontevedresa.

Al lado de Alexandra y Cristina, Paula Pereira asesta golpes secos a un escudo pao que sujeta su compañera, Paula Vila. Protegidas con manoplas, practican el mismo movimiento de rodilla y de brazo repetidas veces con el objetivo de interiorizarlos, puesto que son las pautas a emplear o bien para liberarse de un agarre o para dejar al agresor tocado y ganar distancia y escapar, una vez ha sido golpeado.

Cuenta la sanxenxina Paula Vila que tanto en A Coruña como en su propia localidad vivió dos situaciones en las que pasó miedo. Mientras que en la primera apuró el paso y escapó, en la segunda, se refugió en una pastelería cercana a su casa porque un hombre la llevaba persiguiendo un buen rato y quería cuidarse de que no supiera en dónde estaba su domicilio. "Estas clases me parecen muy interesantes porque así podemos aprender a defendernos", comenta.

Paula Pereira es la más joven de las cuatro y con 18 años ya ha vivido varias persecuciones estando de fiesta, llegando a pedir ayuda a sus amigos, así como haber sentido miedo al bajar a pasear a su perro, cuando de un coche bajaron tres hombres en una zona oscura y no dejaban de mirarla. Para ello recurrió al teléfono móvil y decir en voz alto dónde estaba.