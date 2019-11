Vén á feira a doar dentes ou a apoiar á Casa de Rosalía

Un grupo de mozos visita o expositor do CSIC, no que se amosan mandíbulas de animais mariños. // R.V.

Un grupo de mozos visita o expositor do CSIC, no que se amosan mandíbulas de animais mariños. // R.V.

Culturgal convida hoxe aos seus visitantes a máis de 60 actividades, entre elas unha campaña de recollida de dentes que desenvolve o Centro Nacional de Investigación sobre a Evolución Humana ou a subscripción que principia a Casa de Rosalía (a segunda da súa historia) para asegurar o seu futuro.

Os expositores de videoxogos ou de realidade virtual son os máis visitados de Culturgal polos adolescentes nunha edición na que o ocio interactivo ten un especial protagonismo. Cos mozos, de novo os máis pequenos da casa son os destinatarios de boa parte das actividades da feira, que despregara ao longo de hoxe ducias de actividades diferentes.

Entre elas algunhas novidosas coma a VI Campaña de recollida de dentes do Ratiño Pérez do grupo de Antropoloxía Dental do Centro Nacional de Investigación sobre a Evolución Humana. "É a primeira vez que se desenvolve en Galicia", explica Luisa Martínez Lorenzo, do CSIC, que convida ás familias a acudir a Culturgal e "traer dentes de leite e tamén adultos, se fose posible".

A recollida (que se completa cos obradoiros Dentes saudables e Dentes e mandíbulas de animais mariños) enmárcase nun proxecto de investigación para estudar a viariabilidade dental da poboación, as súas características e morfoloxía.

As fundacións e entidades sociais tamén teñen as súas propostas. É o caso da Casa de Rosalía, que vén de comezar unha subscripción popular (a segunda da súa historia despois da que lle permitiu inaugurar a Casa-Museo en 1971) para reafirmar a súa independencia económica.

Os actores Mabel Rivera e Miguel de Lira, o realizador Jorge Coira, o debuxante Miguelanxo Prado ou o músico e escritor Xurxo Souto son algunhas das caras coñecidas que visitarán hoxe Culturgal. Ésta servirá de marco para a preestrea do filme "Eroski Paraíso" ou para a presentación do novo traballo do grupo de rap Dios Ke te Crew.

A intensa xornada (con ata 64 actividades para distintos públicos) despedirase co concerto de Marful con Sabela (OT). Trátase dun espectáculo deseñado especialmente para este Culturgal e no que o grupo galego se reúne seis anos despois dos seus últimos concertos.

A banda de Marcos Teira, Pablo Pascual e Ugia Pedreira tamén se acompañará sobre o escenario dos músicos colaboradores do seu último disco.