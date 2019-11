A cultura galega medrou un 5,4% en cinco anos e representa xa o 3,2% do emprego da Comunidade

A cultura galega experimentou un crecemento dun 5,4% dende 2014, de xeito que o sector suma hoxe 35.000 traballadores. "Non é un dato calquera, supón o 3,2% do emprego total de Galicia", suliñou o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, na inauguración de Culturgal. A Feira das Industrias Culturais convértese un ano máis "no maior evento cultural" do país e a mellor oportunidade para coñecer as novidades da industria musical, das artes escénicas, a edición ou a tecnoloxía.

O Pazo da Cultura de Pontevedra volve ser o escenario desta cita que chega á sua décimo segunda edición e que desenvolve en 3 días máis de cen actividades. Trátase dun programa por momentos inabarcábel que inclúe presentacións e sinaturas de libros, espectáculos teatrais, concertos, obradoiros, xornadas profesionais ou exposicións e que ten unha invitación para o público: "Mercade cultura galega, porque a comercialización é o osíxeno da creación", lembrou o vicepresidente da Asociación Culturgal, Enrique Alvarellos.

Éste exerceu de anfitrión na aperura da feira e lembrou que a cultura "é o gran valor engadido das nosas vidas, dalles densidade" e tamén ten unhaforte repercusión económica no noso entorno: as afiliacións á Seguridade Social no sector medraron un 11% e os perfís profesionais vinculados a estas industrias teñen demanda.

"As grandes industrias e tamén moitas das Pemes que estamos aquí demandamos perfis creativos e humanísticos, ademáis dos tecnicos", indicou Enrique Alvarellos.

A responsable de Cultura da Deputación,Victoria Alonso, e a concelleira de Cultura de Pontevedra, Carmen Fouces, tamén tomaron a palabra para incidir tanto na riqueza cultural da provincia como na aposta da cidade do Lérez pola cultura propia e a creación de novos públicos "para que esa cultura se vaia alimentando".

Carmen Fouces lembrou que "cultura e creatividade son importantes forzas impulsoras da nosa economía e tamén da nosa sociedade", promovendo unha identide propia. Tamén suliñou que o sector experimenta unhas pautas de consumo e de demanda en permanente evolución, "o que o obriga a manterse sistemáticamente no espazo da innovación e da vangarda".

Pola súa banda, Román Rodríguez destacou que a feira "é moitas cousas: escaparate da creación, das propoastas artísticas e servizos culturais, pero tamén punto de encontro de profesionais e unha opción de ocio; é unha cita imprescindible porque integra á maior parte dos profesionais e o tecido asociativo, empresarial e á industria".

Culturgal, engadiu o conselleiro, tamén é unha boa oportunidade para tomarlle o pulso á cultura galega e botar unha ollada "ao seu fu turo a curto e medio prazo".

Ao igual que o representante da Asociación Culturgal, fixo fincapé na decisiva importancia de xerar actividade económica. "Nunha feira vense a mercar; vender é a única forma de que os creadores sexan libres e teñan capacidade, de nada val o que non se vende", afirmou o titular do departamento autonómico de Cultura.

As autoridades foron as primeiras convidadas a percorrer Culturgal, que este ano leva por leva Dálle unha volta á Feira! e que pretende revalidar o seu éxito de público. Na pasada edición visitaronna 15.000 persoas e torna para ser un extenso escaparate no que se suceden estands de arte e natureza, xoiería, artesanía como zocos, tecidos ou instrumentos tradicionais, edicións, fotografía, producións creativas, programacións musicais...

Nos espacio central da feira os espectadores poden visitar estands de 85 entidades, ás que se suman outras 18 institucións, museos e galerías no espazo da arte contemporánea. En total, están ocupados os 130 ocos dispoñibles da feira.

Tamén as administracións (caso da Xunta, que da coñecer os próximos programadas ligados ao Xacobeo), festivais e programadores presentan as súas novas propostas. É o caso da Universidade de Santiago, que deu a coñecer onte o novo grao de Xestión Cultural que impartirá no campus de Lugo.

Asemade, a feira é a plataforma para visibilizar as novas accións dos profesionais. Onte presentaronse, por exemplo, o proxecto memorial e arquivístico "Unha Gran Burla Negra" , e a nova Asociación de Empresas Tecnolóxicas e Servizos Audiovisuais de Galicia.