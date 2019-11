El gobierno local aprueba la huelga del personal de Atención Primaria del Sergas

El gobierno local de Poio comunicó ayer que apoya la huelga del personal de Atención Primaria del Sergas y denunció el abandono en la atención sanitaria pública en el municipio. "Defendemos as reivindicacións do persoal dos centros de saúde e consultorios, Poio é o municipio da área sanitaria de Pontevedra con menos médicos por habitante, un por cada 2.150. A poboación de Poio supera os 17.000 habitantes, e nos meses estivais duplícase. Ademais, as infraestruturas médicas do municipio están obsoletas e non reúnen os requisitos básicos para prestar una atención sanitaria de calidade", señala en un comunicado.

El Concello exige una respuesta inmediata al problema de las listas de espera y a la cobertura de las vacantes de profesionales por baja, jubilación, vacaciones y permisos. "A atención médica que reciben os veciños e veciñas de Poio é moi deficiente, a nosa poboación é vítima da política de recortes da Xunta de Galicia", explica.

Además, el gobierno recuerda que solicitó una reunión con la gerencia del Sergas el pasado 24 de julio para tratar la necesidad de mejorar la atención sanitaria en el municipio y que aún no ha obtenido respuesta.