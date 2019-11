Culturgal en Pontevedra | A cultura galega medrou un 5,4% nos últimos 5 anos

A cultura galega experimentou nos últimos 5 anos un crecemento do 5,4%, un positivo resultado do que se gabou o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, na inauguración de Culturgal, a Feira das Industrias Culturais que abriu esta mañá as súas portas no Pazo da Cultura de Pontevedra.

A cidade do Lérez volve ser a anfitriona do gran escaparate da cultura galega, no que participan editoras, galerías, asociacións profesionais, empresas, administracións e industrias vinculadas aun dos sectores con máis pulo da economía galega.

Os videoxogos e en xeral o ocio interactivo é unha das grandes apostas desta décimo segunda edición que percorreron na mañá deste venres as autoridades, entre elas o titular do departamento autonómico de Cultura, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, ou Carmen Fouces, concelleira de Cultura de Pontevedra, cidade que volve se a anfitriona dos milleiros de visitantes que recibirá a feira.

Nestes tres días (ata o peche na tarde-noite do domingo) sucederanse máis dun cento de actividades e de novo o público familiar é un dos grandes destinatarios. Tamén o son os adolescentes, que fan fila ante os estands dos videoxogos, realidade virtual etc.

A organización recomenda ás familias en en xeral aos participantes que analisen o programa e deseñen en función das súas preferencias o seu propio itinerario, xa que só nesta mañá houbo unhas dez actividades, entre elas a performance "a última cena" de Uxía Morán.

De cara a mañá, o Consello Superior de Investigacións Científicas pide a axuda dos cidadáns para que doen dentes. Trátase da VI Campaña de recollida de dentes do Ratiño Pérez que se celebra co grupo de Antropología Dental do Centro Nacional de Invetigación sobre la Evolución Humana (Cenieh).

Os directores da campaña convidan á cidadanía, moi especialmente aos nenos, a donar os seus dentes para que fomen parte dun estudo sobre a poboación.

Nesta xornada inaugural do Culturgal teñen especial protagonismo os profesionais, que celebran vairas xuntanzas e encontros, por exemplo a I Xornada o Videoxogo, unha posta en común de experiencias e coñecementos relacionados coas últimas tendencias do sector, ou a presentación do novo grao en Xestión Cultural que impartirá a USC.