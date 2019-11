"ArteCalavera", de Pontevedra, triunfadora de los "Premios Provinciais á Xuventude"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, presidió ayer la gala de los "III Premios Provinciais á Xuventude", presentada por la escritora gallega Silvia Pena. En el acto, que llenó de juventud el Salón de Plenos del Pazo provincial, Silva, vestida con un modelo de Miriam Cartagena, alumna de Esdemga, como gesto a la nueva categoría de moda y diseño de los premios, quiso dejar patente su optimismo por los proyectos galardonados "llenos de valores, de principios, que muestran esperanza e ilusión.

Silva destacó "el talento que hay en la provincia de Pontevedra. Está aconteciendo algo extraordinario, hay una verdadera revolución cultural y, mayormente, tiene nombre de mujer. Estoy encantada de que sea así". En este campo la presidenta añadió que "tenemos mucha creatividad y capacidad para hacer frente a las dificultades, como así lo dejaron constar las 17 jóvenes y 12 jóvenes que hoy (por ayer) fueron premiados".

Por su parte la presentadora, Silva Pena, que clausuró la gala recitando uno de sus poemas, ensalzó la importancia de estos premios de la Juventud de la Diputación de Pontevedra para impulsar "el interior de las cabezas de la juventud, el talento, la creatividad, el trabajo pero también el compromiso de los más nuevos" .

En la categoría de " Iniciativa social" el primer premio fue para ArteCalavera S. C. (Pontevedra), gran triunfadora de la tarde con cuatro galardones, por su proyecto "Voces Ocultas". El segundo premio fue concedido ex aequo a la Asociación 85 C (Vigo) y a la Asociación Juvenil Lazoiro (Salvaterra do Miño).

En " Iniciativa Empresarial" el primer premio fue para " ArteCalavera S. C." (Pontevedra) por el proyecto Estudio Bonobo, fundada con la motivación de buscar una alternativa formativa en el campo de las artes y de la creatividad, con el objetivo de crear proyectos de carácter social que contribuyan al desarrollo cultural y personal de la ciudad de Pontevedra y aledaños.

En la modalidad de " Educación en Valores" ganó el alumnado de 1º y 4º de la ESO del IES Illa de Ons (Bueu) por el proyecto "Miserables", centro interdisciplinar a partir del teatro musical como procedimiento para educar en igualdad y en las competencias clave de carácter intelectual y socio-emocional.

Por su parte, en " Contido Dixital", el primer premio quedó desierto por decisión del jurado y el segundo fue para ArteCalavera S. C. por el proyecto Bonobo Live Sessions.

En cuanto a " Traballo Musical", en la modalidad de música clásica, el primer premio fue para Nuria Casa Suárez (Pontevedra) por "Suite Neo Clasique 1: Prelude" y el segundo para Sara Mínguez (Vigo) por "Él Jardín Flotante: Preludio, Lana Creación". Por su parte, en la modalidad dedicada a otros géneros musicales el primer premio fue para ArteCalavera S. C. (Pontevedra) por "Mi Manera" y el segundo para Héctor Rodríguez, Ángela Álvarez, Sara Ariadna Álvarez, Jairo Daponte y Diego Maya (Moaña, Cangas, Mos y Tomiño) por " Fantasy World", y para Carlos Morales (Mos) por "Disorder 4: Empty".

En " Traballo literario", el primer premio fue para Brais Suárez González (Vigo) por " Murmansk, viaje al final del día", y el segundo para María José Argibay (Ponte Caldelas) por "Eu quería fregar". En poesía, el primero Rebeca López Vilar (Vigo) por "Antracita en los Pómulos" y el segundo para Belén Viéitez Ferradáns (Moraña) por "Ourizo".

En " Fotografía" la categoría también estaba dividida en dos subgrupos, "serie fotográfica" y "fotografía". La serie fotográfica ganadora fue la presentada por Claudia Gómez (Pontevedra), con el título "Os ollos da rúa", y el segundo premio es para Iago Manoel Souto (Ponte Caldelas) por "A realidade paralela" y para Helena Constela Lorenzo (Poio) por "Estelas". En cuanto a la fotografía el primer premio es para Rosa Pardal Aragunde (Valga) por "Habitación Nº E", y el segundo es para la doble premiada Helena Constela, en esta ocasión por "Hora de xantar".

Por último, en " Diseño e Moda" el primer premio fue para Ángel López Pérez (Marín) por "Los Mensajeros", con un mensaje esperanzador respeto a la tecnología.

Junto a la juventud premiada, también tuvieron un rol protagonista en la gala el cantante Pablo Lesuit, estudiante y coorganizador de la manifestación por la defensa climática.