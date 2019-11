Entre lágrimas, gritos de desesperación y otros de reproches políticos se sucedió el pleno del Concello de Poio que decidía ayer el futuro de la Canceira que, finalmente aplazó esta decisión. El 3 de diciembre la asociación que gestiona la perrera se reunirá con todos los partidos políticos para estudiar una solución.

El pleno comenzó el concejal de Medio Ambiente, José Luís Martínez, pidiendo retirar del orden del día el punto que trataba la adhesión al convenio de colaboración con la perrera provincial, la Caan. Acto seguido el gobierno local presentó una enmienda a la moción del PP en apoyo a la Canceira. En esta enmienda propusieron realizar una modificación del presupuesto de 2020 para consignar una subvención de 40.000 euros a la asociación. Además proponía un nuevo convenio para gestión integral, esto incluye recogida de animales, un servicio que hasta ahora ha venido realizando personal del Concello. Además proponía modificar la regulación de animales para actualizarla a la normativa vigente de animales domésticos. Por último proponían establecer la colaboración comunicativa entre asociación y Concello.

Además Martínez explicaba que la Canceira supone un gasto total de 35.000 euros, además de la subvención, que suman los gastos médicos y los alimenticios. Por su parte Silvia Díaz de Avante Poio recordó que en 2009 el gasto de la Canceira era de 9.000 euros y de 11.000 en 2012, comparándolos con los de ahora. Mientras el BNG se excusó sobre el punto de adhesión a la Caan diciendo que "buscamos algo rápido" como segunda opción. El grupo municipal del PP también presentó una enmienda que complementaba su propia moción y anunció que votaría en contra de la del gobierno local porque obliga a la asociación a asumir más gastos del dinero que se le ofrece.

Por su parte desde la asociación la tesorera, Elisa López, replicó al gobierno que el año pasado hubo un gasto veterinario de 18.000 euros más 7.000 en pienso, por lo que el Concello "está ofreciendo solo 2.000 euros más" por una gestión integral de la Canceira. "Con 40.000 no se pueden contratar dos personas con el sueldo mínimo y asumir el total de los gastos", reclamaba. La asociación expuso que su propuesta era "un proyecto sólido para el municipio y buscar el bienestar animal. Los gastos son altos, pero necesitamos ayudas para que el día de mañana no lo sean y eso se consigue con campañas de microchip y adopción". "Lo que proponéis no es viable, nos estáis echando con una máscara", acusaban. En un intento desesperado pedían incluso aplazar esta decisión para buscar una solución y acuerdo político.

Finalmente ante la quejas de los asistentes que llenaron la sala de plenos no se llegó a ninguna votación y se decidió acordar una reunión con todos los partidos para buscar una solución común que permita que la Canceira de Poio siga adelante sin perder calidad en el trato animal que hasta ahora ha tenido.