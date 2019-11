El excontable de la Cofradía de O Grove: "El dinero lo gasté en el Casino La Toja"

El excontable de la Cofradía de O Grove, Fabricio F.A., reconoció ayer haber sustraído unos 220.000 euros de las cuentas de la asociación de marineros y mariscadores grovenses, entre los años 2009 y 2010, para jugarlo "íntegramente" en el Casino La Toja. Sin embargo, F.A. negó rotundamente haberse apropiado de la parte restante del agujero económico detectado en el pósito, una cifra que ronda los 240.000 euros.

Con su declaración y la de otros testigos, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogió ayer la continuación del juicio contra el excontable de la Cofradía de San Martiño de O Grove, acusado de un delito de malversación de fondos públicos, en total, unos 580.000 euros según las acusaciones.

Fabricio F.A. explicó a la sala que el dinero que retiró o desvió lo hizo siempre desde las cuentas que la cofradía tenía en dos entidades bancarias concretas y "nunca" de las cajas que el pósito tenía en la lonja o en la pescadería. "No cabría esa posibilidad, porque tenía que dejar un recibí, y esa certificación se apuntaba en el libro diario. Sería ilógico dejar ese certificado y llevarse el dinero. No entiendo que se me acuse de esa falta", aseguró el acusado.

En este sentido, F.A. indicó que "en su momento, advierto que la pescadería está dando pérdidas, que las cuentas no cuadran y que es mejor llamar al auditor, que no acude hasta mayo del año siguiente y dice que todo está bien". Asimismo, el excontable afirmó que "estoy dispuesto a pagar por lo que hice, pero no por lo que no. No estoy ocultando lo que me llevé".

La Fiscalía solicita una pena de seis años y un día de prisión para el acusado, a quien reconoce además un trastorno de ludopatía. Precisamente, este aspecto también fue abordado en el interrogatorio, de manera que Fabricio F.A. comentó en la vista oral que ya se había iniciado en el juego en el 2007/2008 con "pequeñas cantidades" y que empezó como "jugador social, por diversión", hasta que se gastó todo el dinero de su familia, lo que le costó el divorcio.

Fue entonces cuando el exadministrativo de la Cofradía de San Martiño de O Grove comenzó a desviar fondos del pósito a sus cuentas personales y a realizar retiradas en efectivo continuadas en el tiempo en las sedes de las entidades bancarias correspondiente: "Le quité el dinero a mi mujer, a mis hijos, después en el trabajo, y si no lo hubiera tenido lo hubiera buscado como fuera, porque tenerlo era tener la oportunidad de jugar y al casino iba todos los días. Siempre lo retiraba con la intención de devolverlo, pensando que iba a ganar en alguna ocasión, un pensamiento erróneo. "Era totalmente imposible controlar el impulso. Me levantaba e iba al trabajo pensando siempre en jugar. Era una necesidad"

Tras coger una baja por depresión en 2010, Fabricio F.A. se integró en la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos que, según su declaración, le asesora que busque ayuda psicológica y que afronte el problema que tiene: "Por eso decidí autodenunciarme".