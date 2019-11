Pontevedra grita "no" al feminicidio

Para no dar ni un milímetro de cancha a los maltratadores, al machismo ni a la violencia contra las mujeres, Pontevedra ha salido hoy a la calle. El mensaje ha sido contundente, niños, adolescentes y adultos han unido sus voces en un "no" claro en este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El acto central tuvo lugar en la Praza da Ferrería, donde los protagonistas fueron los jóvenes. Portando pancartas de denuncia y "guantes" con manos blancas, los estudiantes dieron un aire festivo a una reivindicación que más que necesaria se ha convertido en obligatoria socialmente.

"La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Por el contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existentes en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige a las mujeres por el mero hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión", aseguraron en el manifiesto leído públicamente.

Los chavales recordaron que la muerte es la "más extrema" de las violencias machistas, pero que son muchas otras las formas de violencia que rodean y persiguen a las mujeres. En este sentido, recalcaron las violaciones en grupo y las sentencias que subestiman la situación de indefensión ante los agresores. La educación, "una vacuna", insistieron, es uno de los pilares fundamentales para terminar con esta lacra.

El acto estuvo organizado por la Concellería de Igualdade del Concello de Pontevedra. La responsable de esta área, Paloma Castro, animó a los jóvenes a "abrir bien los ojos y reflexionar". "El romanticismo puede convertirse en peligro para muchas parejas y especialmente para las parejas más jóvenes, porque facilita el mantenimiento de relaciones destructivas", resumió.

"Hay muchos comportamientos o conductas que no debéis realizar ni permitir, porque de vosotros depende que tengamos una sociedad igualitaria y libre de violencia. Sois el futuro, está en vuestras manos, así que además de teñirnos hoy de negro tenéis que ser todos los días embajadores de la igualdad", concluyó.

Arte con "Pan duro I"

Por su parte, en la Diputación de Pontevedra tuvo lugar el acto "Mulleres en acción. Violencia Zero". Una "performance" protagonizada por las artistas Ana Gesto, Isabel León, María Marticorena y Ana Matey representó la dureza del machismo a través de la historia "Pan duro I".

"Hay violencia de género, siempre hay violencia de género", subrayó la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que preguntó "¿Cómo alguien se atreve a decir que no hay?".

"Cuando asesinan a una mujer, nos asesinan a todas. Nos tenemos que poner en contra de los maltratadores y del sistema machista, del feminicidio. A las mujeres las queman los hombres porque creen que son suyas", dijo.

"Hoy es un día de reivindicación de normas, de menos propaganda y publicidad y más recursos para luchar de verdad. Hoy es un día de denuncia sin complejos", manifestó.

Los actos del 25N continúan esta tarde con una manifestación a las 20.30 en la Praza da Ferrería, convocada por el colectivo feminista Quilombo.