Lores: "Las grandes urbes tienen la necesidad perentoria de aplicar medidas ambientales"

"Obrigatoriamente, antes ou despois, todas as cidades van ter que tomar o camiño das políticas medio ambientais, porque as cidades teñen que ser habitables para as persoas", sentenció el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en Sevilla. El regidor intervino en la jornada 'Soluciones para un mundo SOStenible" esta mañana el foro celebrado en la capital andaluza.

Ante las preguntas de la moderadora de la mesa redonda sobre si el modelo de Pontevedra sería extrapolable a una ciudad como Sevilla, con un millón de habitantes, Lores explicó que "as cidades grandes teñen a necesidade perentoria de tomar medidas medio ambientais de redución de trá?co, aproveitando que nas cidades grandes hai un sistema de transporte público potente que non soemos ter en cidades máis pequenas".

Sobre el camino del modelo pontevedrés a corto y medio plazo, Lores avanzó que está trabajando en los barrios en los que aún no se actuó con criterios de calidad urbana y también en trasladar estos criterios a los núcleos rurales. Además, en materia medio ambiental, destacó el nuevo sistema de gestión de residuos a través del compostaje, tanto con la puesta en marcha de los composteros comunitarios en la urbe y de los composteros individuales en el rural, como con la previsión de la futura planta de compostaje.

Por último, el alcalde esbozó las líneas del proyecto de transporte a demanda, como un sistema de transporte colectivo con capacidad para dar servicio a una poboación como la gallega, caracterizada por la dispersión.

Lores hizo un repaso por los datos que definen la transformación de la Boa Vila: la reducción de vehículos en el anillo de la ciudad del 77% y en en el conjunto de la urbe del 53%; la eliminación del trá?co de paso y del trá?co de agitación; la aposta por el aparcamiento de servicios de 15 minutos; cero víctimas de accidente de tráfico en el centro urbano; una caída del 67% en las emisiones de CO2; y el aumento de población.

No quiso olvidarse de aludir a los galardones internacionales que Pontevedra ha recibido en los últimos años y su proyección mundial.