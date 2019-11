Estreno del documental "Memoria neta"

El documental "Memoria neta" se estrenará este miércoles en el Teatro Principal. La cita tendrá lugar a las 20:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y se enmarca en el contexto de los homenajes a las víctimas del franquismo y a sus familias programadas por el Concello para el mes de noviembre. En el mismo acto también se realizará un pequeño homenaje a los diez pontevedreses asesinados el 12 N, puesto que el acto institucional previsto había tenido que ser suspendido por causas meteorológicas.

"El objetivo de este documental no es tanto contar lo que pasó sino como se transmitió lo que pasó, incluyendo el silencio que predominó en muchas familias, y también como afectó la represión a las generaciones posteriores", así resumía el concejal de Memoria Histórica, Xaquín Moreda.Explicó que este año se eligió el tema de la transmisión de la memoria "porque queríamos traer la memoria al presente" y contar distintos tipos de represión y como afectó a las familias que intervienen en el documental. "Para nosotros la memoria no es una cuestión de pasado, sino de presente y futuro, porque sin memoria no podemos avanzar como sociedad" insistió el concejal.

En total son ocho familias pontevedresas y 14 personas las que acercan sus testigos en este trabajo audiovisual. Son las familias Gama, Arruti, Lores Torres, Gamallo Adrio, Caamaño, Dios, Paz y Bóveda y en la elección se mezclan familias que militaron desde siempre en la recuperación de la memoria, con otras en las que imperó el silencio como las familias de las víctimas del 12 N.

El documental está dividido en siete partes: El silencio, en la que se relata como se escondió la historia durante mucho tiempo; el relato, donde se cuenta como las testigos supieron de lo que había pasado; el que pasó; la estela, que explica como estos hechos afectaron a generaciones posteriores; la memoria heredada; la herida, que siguen abiertas; y la lucha.