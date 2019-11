maría jesús pérez lópez "El problema de los autónomos es que tienen mucho desconocimiento y no preguntan"

El peso del trabajo de los autónomos en el mercado laboral actual centrará el curso "Gestión eficaz de la cotización del autónomo" que se celebrará en la UNED de pontevedra entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre. La graduada social María Jesús Pérez López, profesora de la Escuela de Relaciones Laborales de Ferrol y formadora profesional de formación continua y ocupacional, profundizará en las ventajas de esa correcta gestión.

- ¿Cuáles son los principales tipos de autónomo?

- Existen diferentes tipos, como son el individual, el societario, el dependiente... Todo depende de si tiene trabajadores a su cargo o no, ya que si este número es inferior a 10, puede cotizar igual que un societario, por ejemplo.

- ¿Cuáles son los efectos de las altas y bajas en estos trabajadores?

- Si tú te das de alta o baja tres veces durante el año, puedes cotizar por los días efectivamente trabajados o por el mes completo, queda a tu elección. Eso se puede hacer un máximo de tres veces anuales. Si te pasas de ese número, ya es obligatorio cotizar por el mes completo. Antes no había esa opción. Es un beneficio muy grande porque pueden escoger una base más alta.

- ¿Cuántas veces se puede cambiar la base de cotización?

- Hasta en cuatro ocasiones al año. Puedes adaptarla a tu situación personal. Antes solo se podía cambiar una vez. Otro beneficio es que si estás de baja por incapacidad temporal, 60 días tienes que pagar la cuota de autónomos, pero a partir de ahí ya no tengo por qué hacerlo, sin embargo, se me considera cotizado.

- ¿Qué novedades hay respecto a las bajas por accidente?

-Ahora si cotizas un 30 por ciento de la base tienes derecho a prestación por un accidente de trabajo profesional y a cese de actividad. Antes eran 12 meses como máximo y ahora tienes derecho a 24 mensualidades. Antes había que cotizar más en ese sentido.

-De cara a la jubilación, ¿cómo se debe gestionar la cotización?

-Yo siempre aconsejo jugar un poco con la pluriactividad. No te dan más que el cien por cien. Si cotizaste por la mínima, no te van a dar más. Se puede incluso realizar la contratación por parte de un familiar, ya que hay una bonificación del cien por cien de la base de contingencias comunes si contratas indefinidamente. A ti te van a tener en cuenta los últimos 25 años de cotización. Si cotizas a dos regímenes a la vez, puedes tener dos pensiones.

- ¿Cuáles son las principales dudas de los autónomos?

- El problema es que tienen mucho desconocimiento y como no saben, no preguntan. Muchos nunca llegan a saber a qué opciones tienen derecho. Por ejemplo, si eres autónomo tienes que cerrar tu empresa porque te va mal y te apuntas en la oficina de empleo, a efectos de jubilación no se te cubren lagunas, mientras que si estás en el régimen general, sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Otro ejemplo: un autónomo puede contratar a su hijo menor de 30 años que vive en su casa con derecho a bonificación. Tiene que saber si le conviene más que sea autónomo colaborador o hacerle un contrato.

-Siempre se habla de lo mal que están los autónomos, ¿podemos mejorar mucho en esta área?

- Hemos mejorado bastante. El autónomo puede conciliar en su vida laboral si tiene personas dependientes. Durante un año puede contratar a un trabajador por cuenta ajena y tendría su cuota de autónomo bonificada. Pero es el autónomo individual, no el societario. Todavía queda mucho por mejorar en cuanto a permisos.

-¿Y las tarifas? ¿qué media pagan los autónomos en Pontevedra?

-El 30% de la base de cotización que elijan. Los de tarifa plana cotizan ahora 60 euros por un año ampliable por edad o discapacidad.