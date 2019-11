Los fontaneros del Concello hacen frente a goteras en el Mercado

La concejala de Promoción Económica, Gloria "Yoya" Blanco, estuvo ayer en el Mercado de Abastos para comprobar el estado de las goteras que se habían detectado en una zona de techo situada sobre una de las bancadas de venta de pescado y marisco. Tal y como pudo confirmar la edil del PSOE, "los fontaneros, que estuvieron trabajando ayer hasta las nueve de noche, consiguieron detectar el origen de las filtraciones de agua y le pusieron solución".

Según explicó, "la avería se encontró en la placa de la red contraincendios, que estaba completamente inundada". "Era una fuga que no fue fácil de detectar y que se descubrió siguiendo los rastros de humedad, ya que estaba todo encharcado. Tanto los fontaneros como las propias placeras me comunicaron que no se volvieron a producir goteras", señaló Blanco.

No obstante, la socialista apuntó que su concejalía esperará "a que pase este período de fuertes lluvias y a que la placa se vacíe de agua para comprobar si existe alguna otra filtración en la misma". Blanco afirma que "la sintonía con las placeras es absoluta", por lo que en cuanto tuvo conocimiento de la situación, "se pusieron los medios técnicos para darle solución con la mayor celeridad posible".