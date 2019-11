Familiares dos poetas e académicos lembran á colección Benito Soto no seu 70 aniversario

Unha imaxe do acto de lembranza celebrado onte no Museo. // Rafa Vázquez

Unha imaxe do acto de lembranza celebrado onte no Museo. // Rafa Vázquez

O nome do pirata da Moureira, Benito Soto, foi o elixido no ano 1949 para dar nome á primeira colección de versos en galego que nacía tras a Guerra Civil, un fito na cultura do noso país que onte conmemorou en Pontevedra a Real Academia Galega (RAG).

Cando se cumplen 70 anos da posta en marcha da colección (que entre a primaveira de 1949 e a de 1952 imprimiría na pontevedresa Gráficas Torres 15 poemarios) a RAG convocou a familiares de Xosé María Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro, Manuel Cuña Novás e Manuel Fabeiro (todos eles autores que publicaron en Benito Soto)para ler versos desas obras.

Tamén tomaron parte na lectura Eva Mejuto, Antón Sobral, Xaime Toxo e os académicos Xosé Luís Franco Grande e Marilar Aleixandre.

A académica Fina Casalderrey , pola súa banda, exerceu de condutora do acto, que se completou coa interpretación musical de poemas a cargo de Ánxeles Ruibal, filla doutro dos poetas da colección Benito Soto, José Ruibal.

O presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, salienta que "a colección Benito Soto inaugurou unha etapa de esperanza para a poesía e para a literatura galega nun contexto histórico moi difícil, en plena ditadura de Franco. Se repasamos os títulos que a integran, vemos autores de enorme significación que son aínda hoxe referencias obrigadas da nosa literatura".

Benito Soto botou a andar con dous libros de Emilio Álvarez Negreira e Sabino Torres e nela tivo un especial peso o galego, con 10 títulos dos 15 de toda a colección.