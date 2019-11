El PP pide un estudio sobre los problemas de tráfico de Pontevedra

El portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha avanzado este viernes que solicitará la realización de "un estudio integral e independiente sobre los severos problemas de tráfico que hoy en día sufre Pontevedra". Se trata de una de las mociones que los populares llevan al próximo pleno municipal, un documento en el que Domínguez pide que se identifiquen los puntos conflictivos a nivel vial en Pontevedra para luego "realizar un diagnóstico y una batería de propuestas para atajar los problemas que tenemos". Además, el popular ha querido recalcar que el "modelo de ciudad sí, pero en una Pontevedra que tenga claro sus flujos circulatorios y que permita a sus ciudadanos contar con un mayor número de lugares de aparcamiento".

"Pontevedra arrastra un problema de tráfico severo y continuado en muchas zonas desde hace bastantes años", ha comenzado alegando Domínguez, que ha indicado que, en las últimas encuestas sobre preocupaciones de los pontevedreses, "el tráfico figura siempre como uno de los principales de la ciudad". Por ello, el popular ha invitado al alcalde Lores "a tratar de avanzar con su coche" por la calle General Martitegui a las nueve de la mañana: "los padres se ven obligados a dejar a los niños y niñas en el colegio Froebel a bastante distancia de la entrada centro ya que la cola no avanza. El tráfico no es fluido y no se toman ningún tipo de medidas para tratar de agilizarlo".

En esta línea, Domínguez ha ampliado la lista de puntos que experimentan problemas de retenciones viarias, como el puente de las corrientes: "Incluyo también el Puente de Santiaguiño o el de A Barca, la calle Reina Victoria, Eduardo Pondal, a Cobián Roffignac, y muchas más. Si dijese ahora mismo cada una de las calles con problemas de tráfico que me dicen los pontevedreses, esta rueda de prensa se haría eterna". "Lo que está claro es que este es un tema que parece que al Concello no le importa ni lo más mínimo", ha dicho Domínguez.

"Solicitaremos que se realice un estudio integral e independiente sobre los severos problemas de tráfico que hoy en día sufre Pontevedra", ha defendido Domínguez, que incluirá en su moción esta investigación sobre la "reordenación del tráfico en Pontevedra y el consiguiente fomento de la movilidad sostenible en el municipio". Sobre este estudio, Domínguez ha incidido en que es el "momento adecuado para realizarlo, porque tras 20 años negando la necesidad de transporte público urbano, ahora el Concello por fin asume que es competencia municipal".