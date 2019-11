La activista trans Ada Otero impartirá un curso de formación a la Policía Local

La activista trans Ada Otero, abogada especializada en violencia machista y temas de género, impartirá el próximo 27 de noviembre un curso orientado a formar a la Policía Local de Pontevedra en el adecuado tratamiento de las víctimas de LGTBIfobia y los delitos de odio.

Se trata de una jornada formativa promovida por la Concellería de Igualdade de Pontevedra en el marco del programa por la diversidad sexual "Pinto e Maragota". También asistirán personal del Centro de Información á Muller (CIM) y trabajadores del área de Servizos Sociais.

"El problema es que no hay datos ni estudios en Galicia sobre los delitos de odio en este ámbito", explica Ada Otero, que ha estado en contacto con la unidad especializada en delitos de este tipo en Madrid.

"Puede aparecer una persona que quiere poner una denuncia que ya se haya cambiado el nombre pero todavía no el sexo, y los agentes tienen que estar preparados para esas situaciones", pone como ejemplo. "Muchas veces lo que pasa es que la gente no denuncia porque es conocedora de que no hay esta formación, y no solo en la Policía, sino en diferentes ámbitos", añade.

El curso incidirá especialmente en las personas transexuales, que son las que quizá lo pueden tener más difícil a nivel social, "porque las complicaciones son más a nivel legal y también el más invisibilizado". "La gente no utiliza ni la terminología correcta ni conoce el concepto; hay voluntad por parte del funcionariado, los servicios sociales... a aprender, pero no saben dónde conseguir esa información", destaca Otero.

Se trata del primer curso de este tipo que se imparte en Pontevedra. En este sentido, la concelleira de Igualdade, Paloma Castro, recalca que se trata de dar respuesta a la "necesidad de informar, formar y concienciar a los empleados públicos".