El renovado Tanatorio de San Mauro incorpora una sala para los adioses personalizados

Este jueves se presentaron las nuevas instalaciones del Tanatorio de Pontevedra- San Mauro. Al acto asistieron numerosas personalidades, como el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y representantes del sector funerario a nivel nacional. En un acto de presentación conducido por el intérprete David Amor, la compañía funeraria dio a conocer los sus servicios.

"Cando tomamos a decisión de ampliar e renovar as nosas instalacións na cidade, o principal criterio que nos marcamos era ofrecer un lugar de confort para as familias, por iso, as novas instalacións incorporan espazos e novas tecnoloxías que permiten dar resposta aos servizos demandados polos nosos clientes", destacó Juan L. Perdiz, gerente del Tanatorio de Pontevedra - San Mauro.

El tanatorio cuenta ahora con una sala para la celebración de actos personalizados, que permite incorporar la proyección de vídeo, música en directo, megafonía para los discursos de despedida.

"A nosa pequena empresa cumprirá o próximo mes de febreiro 25 anos ao servizo das familias pontevedresas, ás que temos que agradecer a confianza depositada en nós durante todo este tempo", expuso Juan Perdiz. "Entendiamos que a nova infraestrutura tiña tamén que agradecer esa confianza e por tanto non debiamos optar por crear un gran número de salas, pensando exclusivamente en criterios de negocio e empresa, senón que mantendo un número de salas similar ao que tiñamos; as novas instalacións debían responder as necesidades que na actualidade teñen os nosos clientes", añadió.

Además, la tecnología se incorpora en cada una de las cinco salas de velación, en las que se refuerza el confort con dos zonas diferenciadas, una más íntima, con cuidada iluminación, y otra pública, concebida para el acompañamiento en el duelo.

Las renovadas instalaciones constan de amplos espacios, con vistas al exterior y una amplia iluminación natural, incorporando una pequeña zona de estar y lectura. También cuentan con un pequeño patio ajardinado en el que se incorpora el agua como elemento de relajación. A estos espacios se suma la zona de cafetería y el aparcamiento.