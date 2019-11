Culturgal acollerá a estrea da película Eroski Paraíso

Tralo éxito como obra teatral, Eroski Paraíso dá o salto á gran pantalla da man dos directores Jorge Coira e Xesús Ron. O filme, unha produción de Chévere e Ollo Vivo, poderá verse na Culturgal o vindeiro día 30 de novembro no marco da programación audiovisual da feira, un pase previo á súa estrea nos cines o próximo 13 de decembro.

O filme relata a historia de Álex (Cris Iglesias), unha nova cineasta, que decide facer un filme sobre a historia dos seus pais. Eva (Patricia de Lorenzo) e Antonio (Miguel de Lira) coñecéronse na sala de festas Paraíso en 1989, casaron e tiveron unha filla. Agora están divorciados, levan anos sen verse e a antiga discoteca onde se coñeceron é un supermercado Eroski. "O filme", suliñan os seus responsales, é "o retrato dunha xeración que o tivo todo ao alcance da man pero que camiñou pola vida coma se recorrese o corredor dun supermercado, unha metáfora viva da transformación social que tivo lugar nos últimos 35 anos en España".



A compañía Chévere (Premio Nacional de Teatro 2014) puxo en marcha Eroski Paraíso. que nunha xira de varios anos por España convocou a máis de 30.000 espectadores.

Jorge Coira e Xesús Ron deciden converter a idea nunha comedia que explora, enganden as mismas fones, "a memoria colectiva, as voltas que dá a vida e a transformación das relacións nunha comunidade pequena".

Para eso, os realiadores "baséanse en historias reais que sucederon no Paraíso, unha famosa sala de festas de Muros que pechou en 1990 e que, ao cabo dos anos foi convertida nun supermercado Eroski. Un feito que, cambiando os homes, se repetiu en infinidade de lugares de España onde os cines, as salas de festa e outros espazos de socialización se volveron espazos de consumo. Esta é tamén unha historia de desarraigo: a historia de alguén que non parou en ningún sitio para volver ao mesmo punto de partida, coma se tivese estado parada no mesmo lugar mentres todo se transformaba ao seu redor".