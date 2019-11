"Fue una paradoja que se subiese la tarifa, ya excesiva"

Una de las cuestiones que más indignación provoca en Adicae es que "en 2018 se subió el importe del peaje". "Para nosotros es una incoherencia y algo ilógico, una paradoja que se suba la tarifa, que ya de por sí era excesiva, cuando el servicio que se estaba dando era deficitario y no cumplía los mínimos que la normativa fija para ese tipo de vías", manifiesta Ana Folgar.

A ello hay que sumar que en el mismo período tuvo lugar la inauguración de las obras de ampliación. "Han sido un cúmulo de situaciones que han supuesto que la Fiscalía haya lanzado ese procedimiento. Para nosotros, que luchamos mucho con la acción colectiva y proponemos una reforma y su aplicación, consideramos que está muy bien elegida", reconoce.

Desde Adicae esperan que el fallo sea positivo porque "el desequilibrio de la prestación es evidente". "No me puedes cobrar una tarifa por un servicio a través del cual no puedo estar retenido ni cinco ni diez minutos", dice rotunda su coordinadora en Galicia.