Aplazado el juicio por el atropello de 14 ciclistas tras la hospitalización del acusado, de 91 años

El juicio contra el hombre acusado de atropellar en 2016 en A Guarda a un grupo de 14 ciclistas, de los cuales dos fallecieron y otros nueve resultaron heridos de diversa consideración, fue aplazado ayer por el ingreso hospitalario del anciano, que actualmente supera los 90 años de edad. La vista ha quedado fijada para el próximo 19 de diciembre a las 10 de la mañana.

A la sesión que tenía que haber tenido lugar ayer estaban citados decenas de testigos, pero finalmente se renunció a ocho de ellos, siete ciclistas y un agente de la Policía Local. Fue el abogado del acusado el que informó de que su estado de salud física había obligado a su ingreso en un centro hospitalario, de ahí que no fuese posible su comparecencia.

"La razón de la suspensión es exclusivamente que a mi cliente lo tuvieron que ingresar ayer de urgencia y en la mañana de hoy seguía ingresado. Me llamó una de las hijas y se trata de una causa física, no tiene nada que ver con todo esto", afirmó el letrado Carlos Borrás.

La defensa pide la libre absolución alegando que "no hay una responsabilidad penal, sino una mera culpa civil". "Nosotros veníamos preparados para celebrar el juicio. No se ha celebrado hoy porque es obligado que él esté, de eso no hay duda", añadió.

Borrás aseguró que no se había planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo con las otras partes y recordó que "prácticamente el 90 por cien de los lesionados están indemnizados", así como las familias de los fallecidos.

En el escrito de la acusación, la Fiscalía atribuye que los hechos narrados constitutivos de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y siete de lesiones. El accidente tuvo lugar en la PO-552 entre Vigo y Tui en una recta "con excelentes condiciones para la conducción". "Los 14 ciclistas circulaban correctamente en columna de a dos y en su misma dirección y por hacerlo de forma distraída y sin prestar la obligada atención, además de sobrepasar la velocidad máxima permitida, arremetió violentamente contra el grupo sin realizar ninguna maniobra evasiva de frenado o de cambio de dirección y arrolló a 12", como consecuencia, fallecieron dos y otros nueve resultaron heridos de diversa consideración.

El más perjudicado fue un profesor e investigador de la Universidade de Vigo, que continúa de baja por la gravedad de las lesiones sufridas y para quien la Fiscalía solicita una indemnización de más de1,4 millones de euros.

Indemnizaciones

Para la viuda de uno de los fallecidos se piden casi medio millón de euros, mientras que el resto de las siete indemnizaciones se mueven entre los 1.241 euros y los 254.000.

Asimismo, se solicita el pago de las costas procesales, la pena de cuatro año de prisión y la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor durante seis años.

Tanto la edad del fallecido, 91 años, como su estado de salud evitarían su entrada en la cárcel, según su abogado.