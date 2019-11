Anastasia Pistofidou: "No puede ser que lleves una ropa un año pero que sus materiales duren 500"

El desfile Debut, que se celebrará el próximo jueves en el Pazo, se completa con jornadas técnicas y talleres como los que imparte Anastasia Pistofidou sobre "Innovación en la investigación textil".

- ¿Qué temas se tratan en este encuentro?

-Es muy interesante y una buena oportunidad para impartir un taller aquí en Galicia sobre innovación en materiales, biotejidos y nuevos textiles basados en materiales orgánicos. Va un poco más hacia la investigación en materiales innovadores y el diseño circular en la economía. Ahora estamos haciendo unas recetas básicas basadas en gelatinas, agar-agar, arginatos y almidones y luego los alumnos pueden empezar. Es como un inicio para ellos para entrar en el mundo mágico de los materiales.

- ¿Qué materiales busca ahora la industria textil?

-Hay muchas convocatorias y muchos fondos sobre biofibras, biotejidos, materiales que son biodegradables, al final estamos diseñando para una industria de moda rápida, fast fashion, pero los materiales que utilizamos duran 450 años. No puedes ser que lleves una ropa un año pero se usen en ella materiales que duran 500 años, hay que adecuar los materiales según el uso.

- Porque la moda tiene un alto coste en recursos ecológicos?

-La moda es una industria bárbara, muy bruta, la segunda más contaminante después del petróleo en términos de contaminación de aguas. Pero al mismo tiempo es una industria muy innovadora, muy exigente, que se adapta más rápido que cualquier otra, entonces creo que vamos a ver la innovación en la moda antes que en otras industrias.

- ¿Qué veremos en los próximos años en la moda?

-Lo que le digo a los alumnos es no sentirse mal si estás utilizando algo para poco tiempo porque esa cosa puedes tirarla a la basura, puede ser algo compostable, biodegradable, que se lo puedes dar a la naturaleza y devolverlo. Hay ya empresas en España, como Piñatex, que trabajan con fibras de piña, otras con fibras de coco etc. Todos los materiales orgánicos que no se utilizan en la industria de alimentación se pueden utilizar para otras industrias, como la textil, así que vamos a ver muchos de esos avances.

- ¿Cómo llegó a especializarse en el sector textil?

-Soy cofundadora en Barcelona de un laboratorio de experimentación textil, moda y nuevas tecnologías que se llama FabTextile y también la cofundadora de un programa radical que se imparte por todo el mundo al mismo tiempo, que es el Fabricdemy. Así que soy una persona bastante inquieta, que le gusta experimentar con las nuevas tecnologías y mi ámbito fue la moda, seleccioné la moda como mi terreno de experimentación.

- ¿La eligió por lo muy innovadora que es la moda?

-Porque creo que se pueden implementar los experimentos en la industria, entonces creo que el impacto será más rápido.

- ¿Y qué es lo que menos le gusta de ella?

-Consumir, hay que parar, dejar de consumir.