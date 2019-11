Castro recuerda que la regulación de las casas de acogida depende de la Xunta

La concejala de Igualdade, Paloma Castro, presentó una enmienda a la moción que el PP local llevará mañana al pleno solicitándole al Concello de Pontevedra la creación de un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia machista.

La edil del PSOE recordó a los populares que "la regulación de este tipo de casas de acogida es una competencia autonómica", por lo que condiciona un hipotético respaldo de su partido a la propuesta de la oposición a que se modi?que la redacción del texto y se le pida esta infraestructura a la Xunta de Galicia, institución responsable en esta materia.

De todas formas, la concejala Paloma Castro entiende que un centro de acogida "no es precisamente la mejor opción para ayudar las víctimas de violencia machista, ya que en la mayor parte de los casos, al margen de la solución habitacional, lo que buscan es poder iniciar una nueva vida y contar con ayudas económicas para hacerlo, ya que muchas de ellas vienen de una vida en la oscuridad y de una situación de sometimiento económico".

La edil socialista también destacó que "el Partido Popular no incrementó ni en un solo céntimo los presupuestos en este campo durante los últimos años". En su opinión, la defensa de las víctimas de violencia de género "no puede caer en la estigmatización de las mismas o en la creación de ghettos, agrupándolas en un centro de una manera que no responde a un forma moderna y racional para solventar sus problemas y para atender a sus necesidades reales". Paloma Castro apunto que "eso es precisamente lo que menos necesitan las víctimas".

Por otra parte, la responsable del departamento de Igualdade del Concello de Pontevedra indicó que "lo que debería hacer el grupo municipal del Partido Popular es instar a la Xunta de Galicia a que estudie la necesidad y viabilidad de una red de pisos, en los que las mujeres podrían llevar una vida normal y anónima con los suyos y también con sus hijos, sin que nadie las señale como víctimas, y con una considerable mejora de sus condiciones de seguridad y protección", concluyó la edil socialista.