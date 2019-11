ASDRÚBAL CASARES "Me han destrozado la vida, a estas alturas solo aspiro a recuperar mi honor"

Asdrúbal Casares, un inspector con más de 30 años de experiencia en fraude fiscal, fue detenido a principios de este año e ingresó en la cárcel de Teixeiro acusado de formar parte de una red de extorsión a empresarios gallegos.

- ¿Cómo empezó todo?

-Un día que salí de casa a las 7.30 para ir a trabajar y dos guardias civiles me dicen que estoy detenido. Me obligan a ir a mi casa, esperamos a que llegase la secretaria judicial y el abogado de oficio y revisaron toda mi casa, ordenadores, todo, buscando documentación y creo yo que dinero en efectivo. También registraron todo mi despacho en la Agencia Tributaria. Me detienen y paso la noche en la Comandancia, aquí en Pontevedra.

- Al día siguiente ingresó en prisión

-Me recibió el juez y la fiscal me dice que estoy en una red de extorsiones. Y yo me imaginaba que el juez se daba cuenta de que era una tontería y para casa, pero ordena que ingrese en Teixeiro.

- ¿De qué lo acusan?

-De extorsión, de extorsionar a contribuyentes. En teoría de cogerles y decirles "mire usted, tendría que pagar 100.000 euros, si me da a mí 3.000, o 4.000 o 5.000", por poner un ejemplo me imagino las cifras, "a usted le quito la sanción o la cuota". Y fue entonces cuando me meten en Teixeiro, algo que me parecía increíble, como una pesadilla.

- ¿Cuánto tiempo permaneció en la cárcel?

-Dos meses y medio, hasta que mi abogado convence al juez de que yo ya no podría seguir extorsionando, porque me suspenden las funciones. Y salgo, y es cuando empiezo a leer en qué se basaban, que era en los informes de la UCO, los de dos contribuyentes a los que denuncié por delito fiscal por un fraude carrusel de IVA entre 2006 y 2008 .

- ¿Qué es un fraude carrusel?

-Es prácticamente como si usted coge el dinero en Hacienda y se lo lleva; organiza un entramado para que le devuelvan el IVA de forma improcedente, es un desfalco, una barbaridad. No es un tema de un contribuyente que, por ejemplo, mete un gasto que no es deducible, no, es una trama.

- ¿Ingeniería financiera?

-No, es mucho más que eso, es delincuencia pura, pones a determinada gente, a personas sin papeles, empresas fantasma, extranjeros que no existen etc que emiten facturas falsas y de esta forma se consigue la devolución del IVA a final de año.

- Acusa a las fuerzas de seguridad de haber divulgado su identidad y atribuirle un delito sin pruebas

-Es evidente: al día siguiente de detenerme en todos los periódicos de España, en todos, en las radios, en los digitales, aparecía y no con mis iniciales, sino así, Asdrúbal Casares García. ¿Y quién lo filtra? La UCO. En todos los periódicos, el suyo también eh, destrozándome, porque lo que quiere la UCO es destrozar a la inspección financiera y tributaria de la Agencia Tributaria. Quiere sustituirla.

- ¿Por qué usted?

-Porque para la UCO cazar a un inspector de Hacienda es un trofeo muy importante, una pieza de caza mayor, igual que cazar a un alto cargo o a un político. Pero a mayores en la prensa aparece que yo llevaba una trama de 20 inspectores, una trama que manejaba yo, que tenía cuentas en Dubai, en Suiza, todo eso está en los periódicos. También está escrito que tenía coches, yates, vinculado a clubes de alterne y que usaba sustancias, todo eso está en la prensa, y sale al día siguiente. A estas alturas, evidentemente, el juez ya sabe que todo eso son patrañas.

- ¿Cómo han repercutido estos hechos en su vida, una vez que ha salido de la cárcel?

-A mi me han destrozado la vida absolutamente. Estuve casado, tengo tres hijas, de 29, de 12 y 8 años y me han destrozado la vida entera. No sé lo que piensan los amigos de mis padres, mis amigos del barrio o los de la universidad, mis compañeros de trabajo. Porque la prensa da legitimidad, y eso ha sido todo filtrado por estos miembros de la UCO que carecen de la más mínima conciencia y ética profesional.

- El juez rechazó a varios testigos

-Las cosas se van aclarando. La UCO había metido como 10 testigos o 15 objeto de extorsión, y todo se desvanece porque no existen, si no he tenido relaciones con ellos en mi vida. Quedan 2 y resulta que los denuncié yo por delito fiscal en el año 2008... Tengo las grabaciones en las que se ve como los testigos declaran que fue la UCO quien les dijo que denunciasen.

- ¿Les preguntan a los supuestamente extorsionados si le pagaron a usted?

-Si, les preguntan ¿alguna vez le pidió dinero el señor Casares? Y dicen "no, a mi no, pero tengo un amigo... que un día oyó en la cafetería de Hacienda que...". O por ejemplo uno de los testigos que tienen es un taxista que está en Peinador y que dice "es que había oído que te iban a meter un paquete"... Todo es muy surrealista. A la grabación de los testimonios judiciales me remito.

- El juez acaba de emitir un auto

-Sí, lo que hace en él es pedir a la Agencia Tributaria que aclare de una vez por todas qué irregularidades he cometido. Y también le ha dicho a la UCO que informe sobre los bienes que me incautaron, es decir qué hay en mi ordenador, si me han encontrado dinero. Y ha pasado 10 meses desde que me detuvieron el 15 de enero y la UCO no ha sacado el informe. ¿Por qué no lo saca? Porque no tiene nada, claro. Porque no hay nada.

- ¿Por qué cree que surgió todo esto?

-Se unieron dos circunstancias: una empresa maderera a la que había denunciado por delito fiscal me denunció por extorsión a fin de demorar su proceso judicial, e imagine el interés que tenía en el tema que al ver que no conseguía su objetivo ni siquiera se presentó a declarar contra mí. Y la segunda circunstancia es que me separo de mi mujer, que hace un escrito con muy mala fe a la UDEF de la Policía Nacional. Me coge unos archivos y dice que estoy asesorando a terceras personas, y yo asesoro a mi compadre, y a mi amigo, y a mi compañera de trabajo o a mis familiares. Pues le dieron la vuelta a todo eso.

- Su esposa también se hizo con un pen drive

-Si, me cogió un pen drive y se lo dio a la UDEF de la Policía Nacional. Esa prueba en sí es falsa, no se pueden utilizar datos confidenciales de una persona obtenidos de forma irregular para un uso judicial. ¿Pero qué fue lo que hizo la UDEF? Se lo dio a la UCO, que lo recogió como sin saber cuál era su origen para poderlo utilizar en el ámbito judicial, de hecho a ese pen le llama "otras fuentes sin identificar". La UCO siempre habla de una "laboriosa e intensa investigación" o "ardua", le gusta mucho ponerse medallas. Pues es un pen que le dio mi mujer, que además coges ese pen, lo que denuncia mi mujer y el hilo argumental es el mismo que el de los informes de la UCO.

- ¿Qué hay en ese pen? ¿Informes sobre..?

-No, no, nada, especulaciones de mi mujer, no hay nada, no hay ninguna base. Dice "está asesorando a este", "asesora a este" y "además tuvo relaciones con..." y tuvo relaciones con ...". Porque yo además le había contado que tenía que ir al juicio con otra empresa y ella lo mete todo ahí, por despecho.

- ¿Cómo espera salir de todo esto?

-Me han destrozado la vida y solo aspiro a recuperar mi honor, que a mis hijas nadie pueda decirles... Me han detenido, filtraron falsedades, me encarcelaron (de forma comunicada pero sin fianza, como un terrorista) y apartaron de mi trabajo. A estas alturas solo quiero eso: recuperar mi honor.