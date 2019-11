La Plataforma PO-308 de Chancelas se reunirá con la Xunta el próximo jueves

Tras la retirada de las lonas que reclaman la necesidad de un paso de peatones en Chancelas, la Plataforma PO-308 ha recibido una llamada desde la Xunta proponiendo una reunión. Será el próximo jueves en la Delegación de la Xunta en Pontevedra. Los vecinos se muestran "contentísimos" con esta reunión, "porque además vino de ellos, ven que seguiremos hacia adelante y tienen que hablar con nosotros". "Hemos hecho todo el ruido que hemos podido y lo seguiremos haciendo hasta que tengamos el paso de peatones", explican. Además se muestran esperanzados y creen que están más cerca de lograr su objetivo, cruzar la carretera sin miedo.

Finalmente los vecinos indican que fue un vehículo de mantenimiento de carretera de la Xunta quienes retiraron cuatro de los carteles, dejando los dos que estaban en poste de luz, por no ser de su posesión. La plataforma no había pedido permiso para colocarlos pero señalan que "también se colocan en el mismo sitio carteles de fiesta o esquelas que no se retiran". Por ello tras recuperarlas de un almacén de la Xunta anuncian que las volverán a colocar, esta vez en las propiedades privadas, al igual que las cruces que recuerdan a los vecinos.