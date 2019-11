jUAN MANUEL MADARIAGA "Sorprende el grado de civilización alcanzado en Pompeya y cómo lo perdimos"

Más de 160 congresistas tomaron parte en el Museo en el IX Encontro de Conservación e Restauración, una cita en la que se analizaron experiencias de museos, centros de investigación y empresas en pintura mural, en la que es especialista Juan Manuel Madariaga. Desde hace más de 10 años trabaja en el yacimiento arqueológico de Pompeya. "Lo que hacemos", explica, "es evaluar los impactos ambientales que se están dando sobre las pinturas murales que son visibles al público y las paredes que las soportan".

- ¿Desde cuándo estudian las condiciones de Pompeya?

-Nuestra universidad tiene desde hace unos diez años un convenio con la antigua Superintendencia de Pompeya, que ahora se llama Parque Arqueológico de Pompeya, por el cual tenemos la autorización para llevar a cabo una serie de estudios. Los lleva a cabo un grupo de investigación, una de cuyas actividades son todos esos trabajos relacionados con estudios en Pompeya. Ya llevamos de hecho más de diez años, es una década desde que hacemos estudios de campo pero con ellos levamos ya desde 2008, que fue el primer año en que nos llegaron muestras para analizar.

- ¿Qué estudia sobre el terreno el equipo de encabeza?

-Los aspectos químicos relacionados con el yacimiento, qué tipos de materiales tenemos en él, qué tipo de compuestos químicos están en los objetos y luego hacemos una labor de diagnóstico si encontramos algo no esperado en esos objetos.

- ¿Qué suele ser ese algo no esperado?

-Normalmente toda una serie de compuestos químicos que aparecen como consecuencia de los procesos de alteración que sufren los objetos cuando o bien han estado enterrados o bien han salido del enterramiento y se han puesto a disposición de los impactos del ambiente alrededor de ellos, como es en el caso de Pompeya. No miramos tanto las características que hacen que un objeto sea singular, que sería lo que harían por ejemplo profesionales de la arqueología, sino en qué estado están los materiales que se recuperan, qué problemas tienen para su conservación y damos la información necesaria para que los equipos humanos que se dedican a las labores de conservación y restauración tengan la información suficiente para tomar las decisiones de cómo hacer esos procesos.

- ¿Qué es lo que más le fascina de Pompeya?

-Es sorprendente, impresionante desde muchos puntos de vista, pero nosotros lo que vamos es poco a poco descubriendo la tecnología que había en aquella época, hace más de 2.000 años y tiene un periodo de casi 3 siglos hasta ser destruida por la erupción. El desarrollo tecnológico que había ahí casi todo se pierde con la caída del imperio romano porque se corta la transmisión del conocimiento. Lo que más sorprende de Pompeya es el grado de civilización alcanzado y cómo lo perdimos y tuvimos que invertir siglos en recuperarlo, ese tiempo perdido de la humanidad asusta.

- También estudian problemas ambientales

-Si, hay también esa otra parte que en el caso de Pompeya y en otros hemos podido hacer y es dar una serie de recomendaciones sobre qué actuaciones habría que hacer in situ para que las fuentes de deterioro que siempre van a seguir estando ahí, porque son propias del espacio físico en el que está ubicado el yacimiento, vean minimizado su efecto, normalmente perjudicial. Por ejemplo, Nápoles no puede salir del entorno atmosférico de la metrópoli de Nápoles, que tiene unos problemas ambientales muy concretos que no se cambian de la noche a la mañana. El Parque Arqueológico de Pompeya necesita tomar decisiones sobre cómo preservar la ciudad arqueológica teniendo en cuenta el espacio físico concreto en el que está y cuáles son sus problemas.

- ¿Es exagerado decir que los principales daños en los yacimientos proceden de la contaminación o son peores factores como el agua o el viento?

-No es exagerado, la contaminación genera graves daños en los yacimientos, el aire y el agua son inocuos, el problema son los compuestos que están en ellos, qué compuestos están en el aire que respiramos en las ciudades modernas, cuáles están disueltos en el agua que puede estar llegando a donde están las piezas o las pinturas murales. El problema que ahora tenemos es que han cambiado mucho las características químicas, los compuestos asociados al agua y al aire en los entornos modernos, no solo ciudades porque también está el impacto que está genera una zona de agricultura o de ganadería, si lo que se produce ahí llega a través del aire o del agua a un yacimiento los problemas son serios.

- ¿La agricultura industrial es una gran generadora de contaminación química?

-Lo es, de hecho tenemos un trabajo no relacionado con Pompeya, en una iglesia de Álava, y hay otro trabajo también muy bonito sobre la catedral de Burgos de unos colegas de la Universidad de Valladolid en los que diagnosticamos que la afección de las pinturas o un conjunto escultóricos de la catedral están provocados por excesos de abonos y fertilizantes, prácticas agrícolas que puedan afectar a las aguas subterráneas y de ahí a los cimientos de los edificios, dañando los materiales.