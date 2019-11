O dúo musical "Obradaladou" actúa hoxe en Moraña para homenaxear a Antón Fraguas

A Deputación organiza hoxe, ás 19.30 horas un concerto do dueto Oradaladou, conformado por Sonsoles Penadique (acordeón diatónico e voz) e Carlos Quintá (violín e voz). Este acto musical terá lugar na Casa da Cultura ADR Castelao, en Moraña, e ten como finalidade fundamental homenaxear ó etnógrafo natural de Cotobade Antón Fraguas, ó que se lle dedicou este ano o Día das Letras Galegas. Durante a actuación de Oradaladou serán interpretadas as 13 pezas que compoñen o seu disco "Cantigueiro de Cotobade", composto a partir das cantigas recollidas por Antón Fraguas. Á súa vez, estes temas levan o título das 13 parroquias que compuñan o antigo concello de Cotobade. O concerto, que posúe un alto compoñente didáctico, está incluído dentro do programa de actuacións encargadas de espallar e dar a coñecer a figura de Antón Fraguas a través da música.